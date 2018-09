Σαρώνει τη Βόρεια Καρολίνα ο τυφώνας Φλόρενς

Σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από την πόλη Morehead στη Βόρεια Καρολίνα κινείται ο τυφώνας Φλόρενς, με ανέμους που πνέουν με 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, έχει προκαλέσει άνοδο της στάθμης των υδάτων, που απειλεί ζωές, σε συνδυασμό και με τους θυελλώδεις ανέμους. Αναμένονται εκτεταμένες πλημμύρες σε τμήματα της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας.

Surge starting to come into the Morehead City waterfront @GarofaloWX @WeatherNation #HurricanFlorence pic.twitter.com/hVQBWIzGqT

— Martin Herrera (@9Cowboysrule) 14 September 2018