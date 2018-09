Σάλος με τον ιερέα στην κηδεία της Αρίθα Φράνκλιν, χούφτωσε την Αριάνα Γκράντε

Η Αριάνα Γκράντε και ο ιερέας βρέθηκαν στο επίκεντρο στην κηδεία της Αρίθα Φράνκλιν.

Ο επίσκοπος Τσαρλς που τέλεσε την κηδεία χούφτωσε το στήθος της τραγουδίστριας.

Η απόγνωση της Αριάνα Γκράντε ήταν εμφανής. Ο ίδιος, μετά τον σάλο που ξέσπασε με το twitter είπε πως: «Ίσως να υπερέβην τα εσκαμμένα. Δεν είχα καμία πρόθεση και δεν έχω γενικά καμία πρόθεση να αγγίξω το στήθος κάποιας κοπέλας. Δεν ξέρω πως συνέβη. Απλά, έβαλα το χέρι μου στη μέση της. Ίσως να έγινα πιο διαχυτικός από όσο έπρεπε και ζητώ συγγνώμη για αυτό. Το μόνο που δεν ήθελα να συμβεί ήταν να αποπροσανατολιστεί η ιερά τελετή της κηδείας. Διδάσκω την αγάπη και ζήτησα από όλο τον κόσμο εκείνη την ημέρα να αγκαλιαστεί».

Με το χέρι του είχε αγκαλιάσει τόσο πολύ την μικροσκοπική τραγουδίστρια, την οποία έσφιξε ώστε να χαϊδεύει το στήθος της. Στην σκηνή έχει αποτυπωθεί ότι ο ιερωμένος έχει «κολλήσει» στην μελαχρινή καλλονή, χουφτώνοντας την για ώρα, καθώς εκείνη, προφανώς αμήχανη, δεν αντιδρά για να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση.

#RespectAriana Il prete si è scusato dicendo "Non avevo intenzione di toccarle il seno, FORSE ho superato il confine, sono stato troppo amichevole". Ma dillo che sei un pervertito e non sei riuscito a resistere dalla voglia di palpare il più possibile. Non pararti il culo. pic.twitter.com/MJxBjDCVTl

What was up with that pastors hand? pic.twitter.com/M8Ypgm7fQB

— Trevor Noah (@Trevornoah) August 31, 2018