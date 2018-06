Φοιτήτρια βάζει ντελιβερά να κάνει… πολλά περισσότερα από τα καθήκοντά του

Υπάρχουν φορές που όλοι μας χρειαζόμαστε μια χείρα βοηθείας και καλοδεχούμενη είναι από όπου κι αν προέρχεται.

Στην ιστορία μας, η 22χρονη Demi Sweeney, φοιτήτρια εγκληματολογίας στην Αγγλία, δεν αντέχει τις αράχνες. Καθόλου όμως. Κι έτσι, όπως ισχυρίστηκε σε «τιτίβισμά» της: «Ο φόβος μου για τις αράχνες πήγε σε νέο επίπεδο σήμερα, καθώς παρήγγειλα φαγητό με την ελπίδα ότι ο ντελιβεράς θα διώξει την αράχνη»!

My fear of spiders was taken to a whole new level today in which I ordered food in a hope that the delivery driver would remove the spider..

Joe @Deliveroo @DeliverooHelp you are an actual LIFESAVER 🙌🏼 pic.twitter.com/YnkQhqhhWW

— Demi (@demiswn) 30 Μαΐου 2018