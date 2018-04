Μπουλούτ: Η Τουρκία θα ποδοπατήσει την Ελλάδα

«Θέλω να πάρω εκδίκηση για τον παππού μου, ο οποίος σκοτώθηκε από τους Έλληνες πριν από έναν αιώνα. Η Τουρκία θα ποδοπατήσει την Ελλάδα και κανείς ούτε η ΕΕ ούτε οι ΗΠΑ, δεν θα μπορούν να τη σταματήσουν, αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί».

Με αυτή την φράση ο γνωστός για τις εριστικές του θέσεις και φραστικές επιθέσεις κατά της Ελλάδας, σύμβουλος του Ερντογάν, Γιγκίτ Μπουλούτ έριξε σήμερα νέο «λάδι» στην ένταση ανάμεσα σε Αθήνα και Τουρκία.

Την είδηση μετέδωσε ο Αμπντουλάχ Μποζκιούρτ, αυτοεξόριστος τούρκος δημοσιογράφος.

#Erdogan's chief aide Yigit Bulut says he wants a revenge for his grandfather whom he claims killed by Greeks a century ago, says Turkey would walk all over Greece and nobody including the US and the EU can stop that from happening if #Greece does not behave. pic.twitter.com/iNK0cuAei4

