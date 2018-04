Τα 90 χρόνια από τη γέννηση της Μάγια Αγγέλου τιμά η Google με το σημερινό της doodle

Στην Αμερικανίδα ποιήτρια, συγγραφέα, ηθοποιό, μουσικό και υπέρμαχο των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων στις ΗΠΑ, Μάγια Αγγέλου είναι αφιερωμένο το σημερινό doodle της Google!

Η Μάργκεριτ Τζόνσον, όπως ήταν το πατρικό της όνομα, γεννήθηκε στις 4 Απριλίου του 1928 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι και οι αμερικάνοι την χαρακτήρισαν ως «εθνικό θησαυρό».

Η Μάγια Αγγέλου, είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Στα 9 της χρόνια βιάστηκε από το σύντροφο της μητέρας της. Όταν της αποκάλυψε το γεγονός, εκείνος οδηγήθηκε στις φυλακές, αλλά όταν αποφυλακίστηκε, σύμφωνα με τη wikipedia, δολοφονήθηκε, πιθανότατα από τους θείους της. Νοιώθοντας ότι ήταν υπεύθυνη για το θάνατό του, επειδή είχε καταγγείλει το βιασμό, αποφάσισε να μην ξαναμιλήσει και παρέμεινε σιωπηλή για τα επόμενα 5 χρόνια.

Συνεργάστηκε με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ακολούθησε τον Νοτιοαφρικάνο μαχητή Βουσούμζι Μάκε στο Κάιρο (όπου απασχολήθηκε ως δημοσιογράφος), συνάντησε στη Γκάνα τον Αφροαμερικανό ακτιβιστή Μάλκολμ Χ και επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1965 για να δουλέψει μαζί του, αλλά αυτός δολοφονήθηκε αμέσως μετά.

Το όνομά της, Μάγια, ήταν αυτό με το οποίο την αποκαλούσε ο αδελφός της όταν ήταν πολύ μικρός Το επώνυμό της, Αγγέλου, προήθλε από τον ελληνικής καταγωγής σύζυγό της Tosh Angelos (Αnistasios Angelos), το οποίο αποφάσισε να κρατήσει έπειτα από το χωρισμό τους το 1954.

Το πρώτο της βιβλίο ήταν αυτοβιογραφικό με τίτλο I Know Why the Caged Bird Sings (1970)[β] και είχε σημαντική επιτυχία. Τις επόμενες δεκαετίες έγραψε ακόμη 6 τόμους. Στη συνέχεια, δημοσίευσε ποιήματα, έγραψε σενάριο ταινίας, παρουσίασε τηλεοπτική εκπομπή και εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Ρίζες (Roots).

Από το 1959 αφιερώθηκε στη λογοτεχνία. Έγραψε ποίηση, διηγήματα, δοκίμια, κινηματογραφικά σενάρια, θεατρικά έργα και αυτοβιογραφικά βιβλία, με πιο γνωστό το «Ξέρω γιατί κελαηδάει το πουλί στο κλουβί», που αφηγείται τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και αποτέλεσε μεγάλη εκδοτική επιτυχία το 1970. Παρότι δεν είχε πανεπιστημιακό δίπλωμα, δίδαξε επί σειρά ετών σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ στα τμήματα αμερικανικών σπουδών.

Το 1992, σύμφωνα με το sansimera.gr, έγραψε το ποίημα «On the Pulse of the Morning», το οποίο διαβάστηκε στην ορκωμοσία του προέδρου Μπιλ Κλίντον. Το 2000 τιμήθηκε με το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών και το 2011 ο πρόεδρος Ομπάμα της απένειμε το Μετάλλιο της Ελευθερίας. Μετά τον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος είχε διαβάσει το ποίημα της «Still I Rise» κατά την τελετή ορκωμοσίας του το 1994, η Αγγέλου έγραψε το ποίημα «His Day Is Done» προς τιμήν του εκλιπόντα Νοτιοαφρικανού ηγέτη, μετά από παραγγελία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Μάγια Αγγέλου πέθανε στις 28 Μαΐου του 2014 στο Γουίνστον-Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας, σε ηλικία 86 ετών. Στα ελληνικά κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη τα αυτοβιογραφικά της κείμενα «Ξέρω γιατί κελαηδάει το πουλί στο κλουβί» και «Τα δυνατά πουλιά της επαγγελίας».