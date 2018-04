Θρίλερ με τους δράστες της επίθεσης στα κεντρικά του Youtube

Ένα θρίλερ σχετικά με την ταυτότητα των δραστών στα κεντρικά γραφεία του Youtube στο Σαν Μπρούνο στην Καλιφόρνια, βρίσκεται αυτή την ώρα σε πλήρη εξέλιξη.

Πριν από μερικά λεπτά το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC μετέδωσε πως το πιθανότερο είναι να πρόκειται για μια γυναίκα που άρχισε να πυροβολεί. Λίγο αργότερο ένας αυτόπτης μάρτυρας το επιβεβαίωσε κάνοντας λόγο, ωστόσο, για δυο γυναίκες που άνοιξαν πυρ, περιγράφοντάς της ως Ασιάτισσες νεαρής ηλικίας.

Ο αυτόπτης μάρτυρας τόνισε πως η μια γυναίκα έπεσε νεκρή από τα πυρά αστυνομικών που διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν και τη δεύτερη. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε λίγα λεπτά μετά από τους δημοσιογράφους του καναλιού.

Για την αστυνομία η υπόθεση παραμένει «ενεργή», ενώ μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς υπαλλήλους του Youtube ή απλούς πολίτες. Σίγουρα, ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί τραυματίες (τουλάχιστον 10, με κάποιους από αυτούς να είναι σε σοβαρή κατάσταση) που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της περιοχής.

NEW: Police enter YouTube headquarters in San Bruno, California amid reports of an active shooter. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/f8pVgOr7sG

— ABC News (@ABC) 3 Απριλίου 2018