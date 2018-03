Η παρ’ ολίγον τούμπα της Μελάνια και τα… αντανακλαστικά του Τραμπ

Η σχέση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών αναλύσεων και σχολιασμών στον διεθνή Τύπο. Τις περισσότερες φορές με επικριτικό ύφος ως προς τη συμπεριφορά του αμερικανού προέδρου που δεν θύμιζε και τόσο… τζέντλεμαν.

Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο μπήκε μια παρ’ ολίγον τούμπα της Πρώτης Κυρίας την ώρα που περπατούσε με τα ψηλοτάκουνά της στο γρασίδι προς το προεδρικό ελικόπτερο. Δίπλα της ο σύζυγός της, ο οποίος την κατάλληλη στιγμή την πιάνει και στη συνέχεια συνεχίζουν και οι δύο να περπατούν με το χέρι του ενός στη μέση του άλλου.

Melania Trump and her husband were making their way to the presidential helicopter Marine One when the First Lady nearly tripped on the grass of the White House lawn. Luckily President Trump was on hand to prevent her from falling pic.twitter.com/0yjgKUkNxN

— The Telegraph (@Telegraph) March 19, 2018