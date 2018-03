ΕΕ και Βρετανία κατέληξαν σε συμφωνία με αστερίσκους για το Brexit

Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου στα προσχέδια της συνθήκης για το Brexit μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία, με θέματα ωστόσο, όπως το ιρλανδικό σύνορο, να παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με διπλωμάτη, που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο, έχουν συμφωνηθεί τα τελικά κείμενα για τα δικαιώματα των απόδημων και τον λογαριασμό του Brexit, τα προσχέδια για τη μεταβατική περίοδο ενώ για το ιρλανδικό σύνορο κάποια ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

Δεν είναι απολύτως σαφές εάν οι ηγέτες της ΕΕ θα επικυρώσουν την Παρασκευή, όπως επιθυμεί η Βρετανία, το τελικό κείμενο για μια μεταβατική περίοδο.

«Τα κράτη-μέλη είναι αρκετά ικανοποιημένα» δήλωσε ο διπλωμάτης. «Περιμένουμε ακόμα την αντίδραση της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία θα συζητηθεί περαιτέρω, υπάρχει μερική σύγκλιση απόψεων».

Έπειτα από συνάντησή του σήμερα με τον Ευρωπαίο διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ, ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόβενι έγγραψε στο Twitter: «Οι διαπραγματεύσεις του Brexit προχωρούν – η πρόοδος για τα ιρλανδικά θέματα παραμένει βασική προτεραιότητα και για τις δύο διαπραγματευτικές ομάδες και η αλληλεγγύη μας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας παραμένει ισχυρή».

Ο Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε πως η Ιρλανδία παραμένει ζήτημα και πως δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο τέλος του δρόμου.

Good meeting with @MichelBarnier again this morning - #Brexit negotiations are moving forward - progress on Irish issues remains a key priority for both negotiating teams and solidarity with our EU partners remains strong. pic.twitter.com/JgN9xZe828

— Simon Coveney (@simoncoveney) 19 March 2018