Ο υιός Τραμπ τα έβαλε με το… twitter

Ο Έρικ Τραμπ πιστεύει ότι οι προτάσεις που του κάνει το Twitter για το ποιους θα πρέπει να ακολουθήσει είναι κάπως... ύποπτες. Ο «Πρώτος Γιος» των ΗΠΑ ανέβασε μία φωτογραφίες με τις προτάσεις του Twitter οι οποίες ήταν η πρώην υπουργός Εξωτερικών και υποψήφια Πρόεδρος με τους Δημοκρατικούς Χίλαρι Κλίντον, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και η οικοδέσποινα του τοκ σόου Έλεν ΝτιΤζένερις.

«Σοκαριστικό», τουίταρε ο Τραμπ ανεβάζοντας ένα screenshot του Twitter: «Για άλλη μια φορά, εδώ είναι οι προτάσεις του @Twitter για το ποιον θα πρέπει να ακολουθήσω. #DeepState».

Shocking... once again, here are the @Twitter “suggestions” of who I should follow. #DeepState pic.twitter.com/6XYUS02j34

— Eric Trump (@EricTrump) 3 Ιανουαρίου 2018