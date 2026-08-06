Σάλο έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση της αστυνομικού Τζέιμι Πάτερσον από το Μίντλταουν του Οχάιο, η οποία κρίθηκε ένοχη επειδή επέτρεψε τον ξυλοδαρμό ενός 15χρονου με ζώνη, ενώ ο ανήλικος βρισκόταν με χειροπέδες και υπό αστυνομική κράτηση.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, όταν η Πάτερσον κλήθηκε να μεταβεί σε κατοικία έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 15χρονος είχε επιτεθεί στη γιαγιά του και είχε προκαλέσει ζημιές σε αντικείμενα του σπιτιού. Η αστυνομικός του πέρασε χειροπέδες και τον έθεσε υπό κράτηση.

Αντί όμως να τον απομακρύνει από τον χώρο ή να διασφαλίσει την προστασία του, φέρεται να έδωσε την άδειά της σε συγγενικό του πρόσωπο να τον τιμωρήσει σωματικά. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο πατριός του παππού του 15χρονου τον χτύπησε επανειλημμένα με ζώνη, ενώ ο ανήλικος παρέμενε ακινητοποιημένος με χειροπέδες και δεν μπορούσε να αντιδράσει. Το σώμα του έφερε εμφανή σημάδια από τα χτυπήματα, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί νοσηλεία. Ακολούθως οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Κομβικό στοιχείο της υπόθεσης αποτέλεσε το βίντεο από την κάμερα σώματος της αστυνομικού. Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η εισαγγελία στο δικαστήριο, η Πάτερσον ακούγεται να λέει: «Τι απέγινε η σωματική τιμωρία;», ενώ στη συνέχεια διαβεβαιώνει την οικογένεια ότι μπορεί να προχωρήσει στην τιμωρία του ανηλίκου. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι όχι μόνο δεν παρενέβη για να αποτρέψει τον ξυλοδαρμό, αλλά ουσιαστικά τον ενθάρρυνε, παραβιάζοντας την υποχρέωσή της να προστατεύσει ένα άτομο που τελούσε υπό την αποκλειστική ευθύνη της.

Η Πάτερσον παραπέμφθηκε για δύο κατηγορίες πλημμελημάτων παράβασης καθήκοντος, που αφορούν την αμελή και απερίσκεπτη αποτυχία της να διασφαλίσει την ασφάλεια συλληφθέντος. Δικαστήριο την έκρινε ένοχη και η ποινή της αναμένεται να ανακοινωθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η αστυνομικός τέθηκε αρχικά σε διοικητική άδεια μετ’ αποδοχών και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από την ενεργό υπηρεσία, ενώ η διοίκηση της αστυνομίας του Μίντλταουν απέφυγε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η ποινική διαδικασία.