Ήταν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου 1986 όταν, σε μια απομακρυσμένη γωνιά της τότε Σοβιετικής Ένωσης, γράφτηκε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας.

Στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Πρίπιατ, ένα πείραμα που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε γίνει με αυτόν τον τρόπο, εξελίχθηκε σε καταστροφή παγκόσμιας κλίμακας.

Σαράντα χρόνια μετά, το όνομα «Τσερνόμπιλ» εξακολουθεί να προκαλεί δέος, φόβο και μια αίσθηση ανεπανόρθωτης απώλειας.

Το πείραμα που μετατράπηκε σε εφιάλτη

Εκείνη τη νύχτα, οι χειριστές του αντιδραστήρα Νο 4 επιχειρούσαν να ολοκληρώσουν ένα τεστ ασφαλείας. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η κινητική ενέργεια των τουρμπινών θα μπορούσε να κρατήσει ενεργό το σύστημα ψύξης μέχρι να τεθούν σε λειτουργία οι εφεδρικές γεννήτριες.

Η διαδικασία, ωστόσο, εξελίχθηκε επικίνδυνα. Η ισχύς του αντιδραστήρα έπεσε σε μη ελεγχόμενα επίπεδα, κρίσιμα συστήματα ασφαλείας απενεργοποιήθηκαν και οι χειριστές, υπό πίεση να ολοκληρώσουν το πείραμα, προχώρησαν σε ενέργειες που, αντί να βελτιώσουν, επιδείνωσαν την κατάσταση. Μέσα σε δευτερόλεπτα, η ισχύς εκτοξεύθηκε ανεξέλεγκτα.

Στις 01:23, δύο εκρήξεις διέλυσαν τον αντιδραστήρα. Η οροφή τινάχτηκε στον αέρα, ο πυρήνας εκτέθηκε και μια πύρινη στήλη γεμάτη ραδιενεργά υλικά εκτινάχθηκε στην ατμόσφαιρα. Το γράφιτι που καιγόταν στον πυρήνα συνέχισε να τροφοδοτεί τη φωτιά για ημέρες, στέλνοντας στον ουρανό ένα αόρατο, αλλά θανατηφόρο νέφος.

Αυτοκίνητα, ελικόπτερα και άλλα μηχανήματα μολυσμένα από ραδιενέργεια διακρίνονται σε αυτή την αεροφωτογραφία στις 23 Ιουλίου 1998, εγκαταλελειμμένα, μετά την έκρηξη και τη φωτιά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία το 1986. Η κληρονομιά του χειρότερου πυρηνικού ατυχήματος στον κόσμο παραμένει χαοτική

Σύγχυση και θυσία τις πρώτες ώρες

Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν οι πυροσβέστες. Χωρίς καμία γνώση για το μέγεθος της καταστροφής και χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, πάλεψαν με τις φλόγες που έβγαιναν από τον ανοιχτό αντιδραστήρα. Πολλοί από αυτούς δεν θα ζούσαν για να αφηγηθούν τι συνέβη.

Οι αρχές της Σοβιετικής Ένωσης, αντί να προχωρήσουν άμεσα σε εκκένωση, καθυστέρησαν. Η Πρίπιατ, μια πόλη 50.000 κατοίκων, συνέχισε να ζει κανονικά για περισσότερες από 30 ώρες μετά την έκρηξη. Παιδιά έπαιζαν στους δρόμους κάτω από έναν ουρανό που είχε ήδη μολυνθεί.

Η σιωπή της Μόσχας

Τις πρώτες ημέρες, η Σοβιετική Ένωση επιχείρησε να κρατήσει το γεγονός κρυφό. Δεν υπήρξε καμία επίσημη ανακοίνωση, καμία προειδοποίηση προς τον πληθυσμό, καμία ενημέρωση προς τη διεθνή κοινότητα.

Η αλήθεια άρχισε να αποκαλύπτεται όχι από τη Μόσχα, αλλά από τη Σουηδία. Στις 28 Απριλίου, εργαζόμενοι σε πυρηνικό εργοστάσιο εντόπισαν αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στα ρούχα τους. Αρχικά θεωρήθηκε ότι υπήρχε διαρροή στη Σουηδία, όμως σύντομα διαπιστώθηκε ότι η πηγή βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Μόνο τότε, υπό διεθνή πίεση, η σοβιετική ηγεσία αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι είχε συμβεί «ένα ατύχημα». Η καθυστέρηση αυτή θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις της αδιαφάνειας του σοβιετικού καθεστώτος.

Το ραδιενεργό νέφος πάνω την Ευρώπη

Το νέφος που απελευθερώθηκε δεν γνώριζε σύνορα. Μεταφερόμενο από τους ανέμους και τις βροχοπτώσεις, απλώθηκε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Από τη Σκανδιναβία μέχρι τη Μεσόγειο, αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας καταγράφηκαν σε δεκάδες χώρες.

Η διασπορά δεν ήταν ομοιόμορφη. Περιοχές που δέχθηκαν βροχές κατά τη διάρκεια της διέλευσης του νέφους επιβαρύνθηκαν περισσότερο, δημιουργώντας «νησίδες» υψηλής ρύπανσης. Το γεγονός ότι η μόλυνση ήταν αόρατη ενίσχυσε τον φόβο: κανείς δεν μπορούσε να δει τον κίνδυνο, αλλά όλοι γνώριζαν ότι ήταν εκεί.

Ο πανικός στην Ελλάδα και οι σκηνές αλλοφροσύνης στα σούπερ μάρκετ

Στην Ελλάδα, το νέφος έφτασε στις αρχές Μαΐου. Η είδηση γρήγορα μετατράπηκε σε μαζικό πανικό. Αρχικά οι σκηνές αλλοφροσύνης στα σούπερ μάρκετ με τον κόσμο να σπεύδει να προμηθευτεί γάλα μακράς διάρκειας και άλλα τρόφιμα. Το επόμενο διάστημα, οι πολίτες απέφευγαν να αγοράσουν φρέσκα τρόφιμα, ιδιαίτερα γάλα, λαχανικά και φρούτα. Οι λαϊκές αγορές άδειασαν, ενώ οι αγρότες έβλεπαν την παραγωγή τους να μένει απούλητη.

Η ανησυχία κορυφώθηκε σε σημείο που επηρέασε ακόμη και τις πιο προσωπικές αποφάσεις. Χιλιάδες γυναίκες προχώρησαν σε διακοπή κύησης, φοβούμενες πιθανές επιπτώσεις στα έμβρυα, παρά το γεγονός ότι οι επιστήμονες υπογράμμιζαν πως τα επίπεδα ακτινοβολίας στη χώρα ήταν σχετικά χαμηλά.

Ήταν μια στιγμή όπου ο φόβος ξεπέρασε την επιστημονική γνώση και η κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν αόρατο εχθρό.

Οι μακροχρόνιες πληγές

Το Τσερνόμπιλ δεν τελείωσε εκείνη τη νύχτα. Οι συνέπειές του απλώθηκαν στον χρόνο. Χιλιάδες άνθρωποι εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας, ενώ οι επιπτώσεις στην υγεία συνεχίζουν να μελετώνται μέχρι σήμερα.

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς, ιδιαίτερα σε παιδιά που ζούσαν στις μολυσμένες περιοχές, αυξήθηκε δραματικά τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, τεράστιες εκτάσεις γης κρίθηκαν ακατάλληλες για κατοίκηση.

Η λεγόμενη «ζώνη αποκλεισμού» γύρω από τον σταθμό παραμένει σε μεγάλο βαθμό έρημη. Ο χρόνος σταμάτησε εκεί: σχολεία, σπίτια και δρόμοι εγκαταλείφθηκαν όπως ήταν, δημιουργώντας ένα απόκοσμο τοπίο.

Το Τσερνόμπιλ δεν ήταν μόνο μια περιβαλλοντική ή τεχνολογική καταστροφή. Ήταν και ένα πολιτικό σοκ. Αποκάλυψε τα όρια και τις αδυναμίες του σοβιετικού συστήματος, επιταχύνοντας τη στροφή προς μεγαλύτερη διαφάνεια και συμβάλλοντας, σύμφωνα με πολλούς ιστορικούς, στην αποδυνάμωση της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, άλλαξε ριζικά τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Σε πολλές χώρες, προγράμματα ανεστάλησαν, ενώ τα πρότυπα ασφαλείας αυστηροποιήθηκαν.

Σήμερα, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το Τσερνόμπιλ παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο. Ένας τεράστιος μεταλλικός θόλος καλύπτει τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα, προσπαθώντας να περιορίσει τον κίνδυνο για τις επόμενες γενιές.

Η φύση έχει επιστρέψει σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας ένα παράδοξο σκηνικό: άγρια ζώα περιπλανώνται σε τόπους όπου κάποτε ζούσαν άνθρωποι.

Όμως η μνήμη δεν σβήνει. Το Τσερνόμπιλ θυμίζει ότι η τεχνολογία χωρίς επαρκή έλεγχο μπορεί να γίνει καταστροφική, ότι η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί για πάντα και ότι οι συνέπειες ενός λάθους μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.

Η Ουκρανία τιμά σήμερα την επέτειο

Η Ουκρανία τιμά σήμερα την 40η επέτειο της πυρηνικής καταστροφής στο Τσερνόμπιλ και εκδηλώσεις μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον χώρο όπου βρίσκεται ο πρώην πυρηνικός σταθμός της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρευρεθεί σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό. Λόγω της συνεχιζόμενης από το 2022 εισβολής της Ρωσίας και της εγγύτητας του Τσερνόμπιλ στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Μόσχας, έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Στο Κίεβο και άλλες πόλεις σχεδιάζονται προς τιμήν των θυμάτων της καταστροφής, που σημειώθηκε το 1986, εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν τήρηση λεπτών σιγής, εκθέσεις, συναυλίες, προβολές ταινιών και καταθέσεις στεφάνων.

Τελετές μνήμης αναμένεται να πραγματοποιηθούν και στη Λευκορωσία, τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες απ’ όλη τη Σοβιετική Ένωση είχαν αναπτυχθεί την εποχή εκείνη στο Τσερνόμπιλ σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τη ραδιενεργό μόλυνση.