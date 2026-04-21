Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δικαστήριο του Τέξας σχετικά με τη δολοφονία της 7χρονης Αθηνάς Στραντ το 2022, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ.

Ο 34χρονος οδηγός διανομών, Τάνερ Χόρνερ, κατηγορείται ότι απήγαγε το παιδί από το σπίτι του πατέρα και της μητριάς του στην περιοχή Paradise, την ώρα που πραγματοποιούσε παράδοση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η απαγωγή σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν καταγραφές από κάμερα που υπήρχε στο όχημα του κατηγορούμενου. Το υλικό περιλαμβάνει ηχητικά αποσπάσματα από τη μεταφορά της ανήλικης μέσα στο φορτηγό και, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, προκάλεσε έντονη συγκίνηση και σοκ στους ενόρκους, με ορισμένους να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κούριερ τραγουδούσε «τρίγωνα κάλαντα», ενώ δολοφονούσε την 7χρονη. Οι γονείς της μικρής αποχώρησαν από την αίθουσα πριν από την προβολή του.

Στο ίδιο υλικό, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, καταγράφεται η επικοινωνία μεταξύ του κατηγορούμενου και του παιδιού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ενώ σε κάποιο σημείο ο δράστης φέρεται να κάλυψε τον φακό της κάμερας.

Ο Χόρνερ έχει ήδη δηλώσει ένοχος για την απαγωγή και τη δολοφονία της ανήλικης, στις 7 Απριλίου, ενώ οι Αρχές εντόπισαν τη σορό της λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Στη δίκη παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία από ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ευρήματα που εξετάστηκαν από ειδικούς αναλυτές DNA, καθώς και καταθέσεις που σχετίζονται με τα γεγονότα πριν και μετά την απαγωγή. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν ενέργειες του κατηγορούμενου μετά το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών καθαρισμού του οχήματος.

Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται πλέον στο στάδιο όπου οι ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν για την ποινή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Τέξας, η απόφαση για επιβολή θανατικής ποινής απαιτεί ομοφωνία, διαφορετικά η εναλλακτική είναι η ισόβια κάθειρξη.

Η διαδικασία έχει προσωρινά διακοπεί, προκειμένου να εξεταστεί η αποδοχή ορισμένων καταθέσεων ειδικών μαρτύρων, στο πλαίσιο ειδικής ακροαματικής διαδικασίας, πριν αυτές παρουσιαστούν στους ενόρκους.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με την οικογένεια της μικρής να ζητά σεβασμό και διακριτικότητα, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της δίκης και την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.