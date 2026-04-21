Ο Λεονάρντο Μπονούτσι δεν έκρυψε την προτίμησή του για τον επόμενο προπονητή της εθνικής Ιταλίας, εκφράζοντας ανοιχτά την επιθυμία να δει τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο.

Η «Σκουάντρα Ατζούρα» γνώρισε ακόμη μία μεγάλη αποτυχία, μένοντας εκτός Μουντιάλ για τρίτη διαδοχική φορά, εξέλιξη που οδήγησε στην αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο από την τεχνική ηγεσία.

Ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για τον διάδοχό του, με τα ονόματα των Ντανιέλε Ντε Ρόσι, Φάμπιο Καναβάρο και Φάμπιο Γκρόσο να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπονούτσι – πρώην διεθνής και συμπαίκτης των παραπάνω – πήρε θέση, δηλώνοντας πως ιδανική επιλογή θα ήταν ο Γκουαρδιόλα για την ανάληψη της εθνικής ομάδας. «Ακολουθώντας τα ονόματα που ακούγονται αυτές τις ημέρες, αν υπάρχει πραγματική διάθεση να ξεκινήσει κάτι νέο, τότε θα επέλεγα τη λύση του Γκουαρδιόλα. Η παρουσία του θα σήμαινε μια δραστική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν.

Νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο, αλλά το να ονειρεύεσαι δεν κοστίζει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπονούτσι, ο οποίος έχει πλέον ενεργό ρόλο στην εθνική ομάδα, όντας σκάουτερ νέων ταλέντων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν μελλοντικά τη «Σκουάντρα Ατζούρα».