Την καθιερωμένη του «καλημέρα» μας λέει και σήμερα ο Αρκάς με ένα σχόλιο ιδιαίτερα στοχευμένο και επίκαιρο -όπως πάντα.

«Το παρόν που καταριέστε ήταν το μέλλον που επιλέξατε και θα γίνει το παρελθόν που δυστυχώς θα ξεχάσετε!», λέει ο γέροντας που απεικονίζεται στο σκίτσο, λειτουργώντας ως μια υπενθύμιση για τη σχέση επιλογών και χρόνου.

Ο Αρκάς θέλει να τονίσει ότι η πραγματικότητα που βιώνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα αποφάσεων που έχουμε πάρει στο παρελθόν, οι οποίες τότε καθόριζαν το μέλλον μας. Ο σκιτσογράφος εξηγεί ότι, αν και αρκετοί άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι με τη ζωή τους, δεν κάνουν καμία αλλαγή ώστε το μέλλον τους να είναι καλύτερο.

Αυτό δείχνει την τάση των ανθρώπων να απομακρύνονται από την ευθύνη των επιλογών τους, ξεχνώντας γρήγορα το πώς διαμορφώθηκε το παρόν και η δυστυχία τους, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο φυσικά, δεν ξεφεύγουν.