Σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει τις επενδύσεις της στην άμυνα και να επιταχύνει την ανάπτυξη της βιομηχανικής της βάσης, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026 στους Δελφούς, εντάσσει στο φετινό πρόγραμμά του σειρά συζητήσεων αφιερωμένων στη στρατιωτική κινητικότητα, στην ανθεκτικότητα και ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι πιθανών μελλοντικών επιθέσεων, καθώς και στις τεχνολογίες διπλής χρήσης.

Η θεματική αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος στο σημερινό ευρωπαϊκό περιβάλλον άμυνας και ασφάλειας. Το σχέδιο ReArm Europe, αποσκοπεί στην αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, μεγαλύτερης ευελιξίας στις εθνικές αμυντικές δαπάνες, κινητοποίησης δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής προμήθειας κρίσιμων δυνατοτήτων.

Παράλληλα, το SAFE, δηλαδή το Security Action for Europe, αποτελεί το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο που στηρίζει κοινές επενδύσεις των κρατών μελών στην αμυντική βιομηχανική παραγωγή, με δυνατότητα δανείων έως 150 δισ. ευρώ για κοινές προμήθειες σε τομείς προτεραιότητας. Τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η προτεινόμενη επέκταση του αμυντικού τομέα στην Ευρώπη, αναδεικνύει έκθεση για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της ΕΕ, την οποία θα παρουσιάσει κατά τη διάρκεια του Φόρουμ ο κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Partner και Co-Head of Greece της Oliver Wyman.

Τεχνολογίες διπλής χρήσης, στρατιωτική κινητικότητα και αμυντική βιομηχανία

Στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ θα βρεθούν οι τεχνολογίες και οι υποδομές κατάλληλες για διπλή χρήση, πολιτική και στρατιωτική, κατά μήκος των βασικών διαδρόμων στρατιωτικής κινητικότητας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης στρατευμάτων και εξοπλισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη σε περιόδους κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση με τη συμμετοχή του κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και της κυρίας Μαρίας Σαράφογλου, Δημοσιογράφου και Παρουσιάστριας ειδήσεων του ANT1.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση γύρω από τα διλήμματα των συστημάτων διπλής χρήσης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών σχετικά με την Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη (SIPRI) και με ομιλητές την κυρία Lauriane Héau, Ερευνήτρια στο Πρόγραμμα Ελέγχου Διπλής Χρήσης και Εμπορίου Όπλων του SIPRI, την κυρία Veronica Vella, Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, τον κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο, Εκτελών Χρέη Διευθυντή στο Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον κ. Branislav Aleksic, επικεφαλής του Τμήματος Δικαίου Εξωτερικού Εμπορίου και Εταιρικής Ασφάλειας της Fraunhofer-Gesellschaft. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Mark Bromley, Διευθυντής του Προγράμματος Ελέγχου Διπλής Χρήσης και Εμπορίου Όπλων του SIPRI.

Επενδύσεις, αποτροπή και στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη

Σε χωριστή συζήτηση θα εξεταστούν νέες συνθήκες αποτροπής, οι ανάγκη για επενδύσεις και τη διασύνδεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή του κ. Παντελή Τζωρτζάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), και του κ. Ιωάννη Καλτσά, Επικεφαλής της Επενδυτικής Ομάδας για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον κ. Κώστα Παπαδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Lockheed Martin Corporation. Τη συζήτηση θα συντονίσει οκ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton.

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιδιώκει την ενίσχυση της αυτονομίας και της ανθεκτικότητας της αμυντικής της βιομηχανίας ο κ. Emanuele Serafini, Αντιπρόεδρος για τη Δυτική Ευρώπη της GBDI στη Lockheed Martin, θα συνομιλήσει με τονκ. Βασίλη Νέδο, Διπλωματικό και Αμυντικό Συντάκτη της Καθημερινής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις γεωπολιτικές μεταβολές, στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και στη στρατηγική ετοιμότητα της Ευρώπης, με τη συμμετοχή του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, Βουλευτή και πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Κωνσταντίνου Φλώρου, πρώην Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, και του κ. Αθανασίου Πλατιά, Καθηγητή Στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Γιάννης Πολίτης, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Οικονομική διάσταση της άμυνας και δημοσιονομικές επιπτώσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικονομική διάσταση της αυξημένης αμυντικής δαπάνης, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις δημοσιονομικές επιπτώσεις, τις αντοχές των κρατικών προϋπολογισμών και τις προκλήσεις για τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Εξετάζεται, παράλληλα, ο ρόλος των πολιτικών της ΕΕ και εργαλείων στη στήριξη των σχετικών επενδύσεων.

Στη συζήτηση συμμετέχουν η κυρία Danuta Hübner, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην Επίτροπος της ΕΕ, ο κ. Πάνος Τσακλόγλου, πρώην Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Zsolt Darvas, Senior Fellow στο Bruegel, και η κυρία Emily Sawicz, Διευθύντρια στην RSM UK. Τον συντονισμό θα έχει ο κ. Iain Begg, Professorial Research Fellow στο London School of Economics.

Η Ελλάδα ως κόμβος αμυντικών συμπράξεων

Επιπλέον, θα αναδειχθεί ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου καινοτομίας και συνεργασιών, με έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων και στη διασύνδεση με διεθνή οικοσυστήματα άμυνας και ασφάλειας.

Στη συζήτηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο κ. Stig Thorgersen, Partner και Global Consulting Government & Defense Leader της EY, ο κ. Παναγιώτης Χατζηπαυλής, Διευθυντής Διεύθυνσης Γενικών Προμηθειών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Βασίλης Χαλουλάκος, Επικεφαλής της ICEYE Ελλάδας, ο κ. Robert Toth, Business Development Analysis VP της Lockheed Martin Aeronautics, ο κ. Γιάννης Μανιάτης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος της Ομάδας S&D, πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο κ. Νικόλαος Παπάτσας, Μέλος ΔΣ της EFA GROUP και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.) Τον συντονισμό θα έχει η κυρία Μαρία Τσιλινίκου, Διπλωματική Συντάκτρια του ΣΚΑΪ και του CNN Greece.

Ενίσχυση της αμυντικής εφοδιαστικής αλυσίδας

Η διαμόρφωση ισχυρών και αυτόνομων αλυσίδων εφοδιασμού στην άμυνα αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η συζήτηση που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Endeavor, εστιάζει στην ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων και την τεχνολογική καινοτομία. Θα συμμετέχουν ο κ. Rafel Jordà Siquier, Ιδρυτής & CEO της Open Cosmos, ο κ. Γιώργος Κανελλόπουλος, General Manager και Head of Expansion της iCOMAT, ο κ. Δημήτριος Κώττας, Ιδρυτής & CEO της Delian Alliance Industries, και ο κ. Γρηγόριος Κουτσoγιάννης, CEO της EFA GROUP. Τον συντονισμό έχει η κυρία Αναστασία Μαρούδια, Deep Tech Lead της Endeavor Greece.

Μέσα από αυτές τις θεματικές, το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναδεικνύει τον ρόλο της άμυνας όχι μόνο ως ζήτημα στρατιωτικής ισχύος, αλλά και ως πεδίο δημόσιας πολιτικής, βιομηχανικής στρατηγικής, τεχνολογικής προσαρμογής και ευρωπαϊκού συντονισμού. Η συζήτηση για τις δυνατότητες διπλής χρήσης, τη στρατιωτική κινητικότητα, την αποτροπή και τη στρατηγική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με το ζητούμενο μιας πιο συνεκτικής και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής απάντησης στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας.