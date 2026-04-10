Οι ΗΠΑ παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ, τόνισε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, στον απόηχο σεναρίων για ενδεχόμενη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πρόσφατη αναφορά του πρακτορείου Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να συζήτησε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης αριθμού Αμερικανών στρατιωτών από την ευρωπαϊκή ήπειρο, προκαλώντας ανησυχία για τη συνοχή της Συμμαχίας.

Ωστόσο, ο Χίλι εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας τον διαρκή ρόλο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας. «Η Αμερική είναι απόλυτα δεσμευμένη τόσο με οφέλη, όσο και με μαζικές συνεισφορές στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Είμαστε και θα παραμείνουμε στην ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά στη Διάσκεψη Άμυνας του Λονδίνου.