Η Ινδονησία απαίτησε με γραπτή τοποθέτησή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για πρόσφατα γεγονότα στον νότιο Λίβανο, όπου σκοτώθηκαν τρεις Ινδονήσιοι κυανόκρανοι και τραυματίστηκαν ισάριθμοι συνάδελφοί τους.

Το ινδονησιακό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι 73 χώρες και κράτη-παρατηρητές υποστήριξαν την τοποθέτηση, που παρουσίασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της ασιατικής χώρας στον ΟΗΕ, ο Ουμάρ Χάντι, στη Νέα Υόρκη.

«Η ασφάλεια των κυανόκρανων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών, παραθέτοντας αποσπάσματα της τοποθέτησης του Ινδονήσιου πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη.

«Οι χώρες οι οποίες συνεισφέρουν στις ειρηνευτικές αποστολές καλούν επίσης να τερματιστεί η βία στον Λίβανο, να υπάρξει αποκλιμάκωση και να ενθαρρυνθούν όλα τα μέρη να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να καταλήξουν σε ειρηνική διευθέτηση», πρόσθεσε.

Την 29η Μαρτίου, κυανόκρανος της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε τη θέση του στην Αντσίτ αλ Κουσάιρ, όπου μαίνονταν μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν. Άλλος κυανόκρανος τραυματίστηκε σοβαρά στο συμβάν αυτό.

Μια ημέρα αργότερα, άλλοι δύο ινδονήσιοι στρατιωτικοί που υπηρετούσαν στη FINUL σκοτώθηκαν όταν έκρηξη κατέστρεψε το όχημα στο οποίο επέβαιναν κοντά στην Μπάνι Χαγιάν. Τρίτο μέλος της ειρηνευτικής δύναμης τραυματίστηκε βαριά, τέταρτο πιο ελαφρά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.