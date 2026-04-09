Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοινώνοντας επίσημα κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για τον εορτασμό του Ορθόδοξου Πάσχα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, η εκεχειρία θα τεθεί σε ισχύ από τις 16:00 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11 Απριλίου) και θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα (12 Απριλίου).



Η Μόσχα υπογραμμίζει πως η απόφαση ελήφθη για να μπορέσουν οι πιστοί να γιορτάσουν τη μεγάλη χριστιανική εορτή, ενώ απευθύνει κάλεσμα στην ουκρανική πλευρά να ακολουθήσει το παράδειγμα και να τηρήσει την πασχαλινή ειρήνη.



Μένει πλέον να φανεί αν τα όπλα θα σιγήσουν πράγματι στο πεδίο των μαχών, προσφέροντας μια σύντομη ανάσα ελπίδας εν μέσω της σφοδρής σύγκρουσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.