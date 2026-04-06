Πυρκαγιά ξέσπασε κατά την διάρκεια της νύχτας στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Τσεσκάρις στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στην Μαύρη Θάλασσα μετά την επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Σύμφωνα με τις πηγές, η φωτιά κάλυψε την κεντρική προβλήτα του ρωσικού μονοπωλίου πετρελαιαγωγών Transneft, κοντά στις προβλήτες 1, 1a και 2. Η προβλήτα 1 μπορεί να εξυπηρετήσει δεξαμενόπλοια με νεκρό βάρος (DWT) έως και 250.000 μετρικούς τόνους, ενώ η προβλήτα 2 μπορεί να φορτώσει δεξαμενόπλοια έως και 90.000 τόνους νεκρού βάρους, σύμφωνα με τις πηγές.

Η Ουκρανία εξαπολύει συντονισμένες επιθέσεις με drones στα βαλτικά λιμάνια της Ρωσίας, περιορίζοντας δραστικά την ικανότητά της να εκμεταλλευτεί την εκτόξευση των τιμών του αργού λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παρά τις υψηλές τιμές Brent άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι από τον πόλεμο με το Ιράν, το Κρεμλίνο βλέπει τα έσοδά του να εξανεμίζονται από τις ουκρανικές πυρκαγιές.

Τα λιμάνια Primorsk και Ust-Luga, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 40% των θαλάσσιων εξαγωγών αργού της Ρωσίας, δέχτηκαν πέντε επιθέσεις μέσα σε μία εβδομάδα. Οι ζημιές έφτασαν τα 970 εκατομμύρια δολάρια σε χαμένα έσοδα μέχρι τις 29 Μαρτίου, σύμφωνα με τον Borys Dodonov της Kyiv School of Economics. Μόνο στο Primorsk κάηκε πετρέλαιο αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ρωσία-Ουκρανία: Ζημιές και μακροχρόνιες συνέπειες

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες φωτιές και ζημιές σε δεξαμενές και γραμμές επεξεργασίας. Στο Primorsk, η φόρτωση μπορεί να επανεκκινήσει σε λίγες μέρες, αλλά οι καμένες δεξαμενές απαιτούν μήνες για πλήρη αποκατάσταση, προειδοποιεί ο αναλυτής Vladimir Nikitin της Seala AI. Στο Ust-Luga της Novatek, οι γραμμές επεξεργασίας θα μείνουν εκτός για πάνω από μήνα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Λενινγκράδ, Alexander Drozdenko, περιγράφει την κατάσταση ως «δύσκολη» χωρίς προοπτική μείωσης της έντασης από τα «άνευ προηγουμένου» ουκρανικά UAV. Επιπλέον, εργοστάσιο της Lukoil στο Nizhny Novgorod υπέστη ζημιές από συντρίμμια δρόντων, εντείνοντας το χάος.

Ουκρανία-Ρωσία: Πίεση και παγκόσμιες επιπτώσεις

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει διεθνείς πιέσεις για μείωση των επιθέσεων, δηλώνοντας ότι θα σταματήσουν μόνο αν η Ρωσία αποσύρει τις δυνάμεις της. Οι Ουκρανικές Δυνάμεις Αυτόνομων Συστημάτων στοχεύουν να δημιουργήσουν «συσσώρευση πετρελαίου και έλλειψη χωρητικότητας», πιέζοντας τη Μόσχα να μειώσει την παραγωγή.

Οι παγκόσμιες αγορές νιώθουν το πλήγμα: οι τιμές ναφθαλίνης (πρώτης ύλης για πλαστικά) στην Ασία διπλασιάστηκαν από την έναρξη του πολέμου. Το Ust-Luga, που καλύπτει 8% της παγκόσμιας παραγωγής, είδε εξαγωγές να πέφτουν 70% την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου.

Πηγές κοντά στο ρωσικό Πεντάγωνο παραδέχονται ότι η ουκρανική τεχνολογία μεγάλου βεληνεκούς υπερτερεί, παρά τα ρωσικά πλήγματα σε εργοστάσια δρόντων. Αυτό εξηγεί και τις μαζικές διακοπές internet στη Ρωσία, που ο Πούτιν απέδωσε στα ουκρανικά UAV, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Dmitry Peskov ομολόγησε «αδυναμία πλήρους προστασίας» των ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας οργή σε φιλοπολεμικούς bloggers. «Δεν μπορώ να βρω λόγια για αυτό το θρασύ ψέμα», έγραψε ο Egor Guzenko, ενώ κατηγορίες στρέφονται και κατά Βαλτικών χωρών για διέλευση drones.

Ρωσία: Αδύναμες αμυνες και ιδιωτική πρωτοβουλία

Η Ρωσία έχει αναπτύξει πολυεπίπεδη άμυνα με ηλεκτρονικούς παρεμβολείς, φυσικά εμπόδια και εφέδρους, αλλά αποτυγχάνει απέναντι σε προγραμματισμένα drones χωρίς ραδιοσύνδεση. Η Rosneft, μεγαλύτερος εξαγωγέας, επενδύει σε δικά της συστήματα, αλλά είναι αναποτελεσματικά σε χαμηλού ύψους πτήσεις.

Μέχρι την άνοιξη 2025, 80% των πολιτικών επιχειρήσεων εγκατέστησαν αντιδρόντες συσκευές, ενώ ο Πούτιν νομοθέτησε χρήση εφέδρων σε «κινητές πυροβολικές ομάδες». Ωστόσο, Ρώσος επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι ξόδεψε 1,5 δισ. ρούβλια (19,1 εκατ. δολ.) σε πύργους και δίχτυα, «χωρίς καμία βοήθεια από τη Μόσχα». «Τι χρήση έχουν εφέδροι με απόσυρτες;» αναρωτιέται σκωπτικά.