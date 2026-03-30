Ο πρεσβευτής του Ιράν στη Βηρυτό, που κατηγορήθηκε για ανάμειξη στις υποθέσεις του Λιβάνου, θα παραμείνει στη θέση του παρά το γεγονός ότι κηρύχθηκε persona non grata και έλαβε εντολή από τις λιβανικές αρχές να εγκαταλείψει τη χώρα, διαβεβαίωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Διπλωματική πηγή είχε δηλώσει χθες στο AFP ότι ο Μοχάμαντ Ρεζά Ραούφ Σεϊμπάνι δεν θα εγκαταλείψει τον Λίβανο, «σύμφωνα με τη βούληση» του προέδρου του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι και της οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Θα συνεχίσει τη δουλειά του ως πρεσβευτής του Ιράν στη Βηρυτό και θα παραμείνει εκεί», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπαγάι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων και πρόσθεσε ότι η ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό θα παραμείνει σε λειτουργία.