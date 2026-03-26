Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας, πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν είχε σήμερα μια συνάντηση, μέσω βιντεοδιάσκεψης, με εκπροσώπους 35 χωρών, από όλες τις ηπείρους, με αντικείμενο την εξεύρεση τρόπων για να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο δεν αποκάλυψε ποιες χώρες συμμετείχαν σε αυτήν τη βιντεοδιάσκεψη.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή και είναι «αυστηρά αμυντική», πρόσθεσε το υπουργείο. «Ο στόχος είναι να οργανωθεί η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Χορμούζ αφού παύσουν οι εχθροπραξίες», τόνισε.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες ότι Βρετανία και Γαλλία θα συμπροεδρεύσουν αυτή την εβδομάδα σε μια συνάντηση, με τη συμμετοχή περίπου 30 χωρών, με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς συνασπισμού που θα εγγυάται την ασφάλεια του Χορμούζ.