Πυρκαγιά ξέσπασε στο ιστορικό κτίριο Botha Sigcau στο Mthatha της επαρχίας Eastern Cape στη Νότια Αφρική, προκαλώντας έντονη ανησυχία, καθώς στους χώρους του στεγάζονται περισσότερες από έντεκα κρατικές υπηρεσίες.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στο συγκρότημα, στο οποίο λειτουργούν καίριας σημασίας τμήματα, όπως εκείνα της Υγείας, της Παιδείας και των Γεωργικών Υποθέσεων, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πιθανές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

UPDATE | Fire engulfs Botha Sigcau building in Mthatha, EC. The building houses various government departments. Credit: Nkululeko Nyembezi pic.twitter.com/OmWzHWCHqn — SABC News (@SABCNews) March 24, 2026

Όπως μεταδίδει το SABC News, επικρατεί αναστάτωση γύρω από το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

🚨🇿🇦🔥 Incendio envuelve el edificio Botha Sigcau en Mthatha, sede de varios departamentos del gobierno.



El fuego inició en el octavo piso y se propagó rápidamente. La estructura había sido declarada insegura. No hay reporte confirmado de víctimas. pic.twitter.com/FOHQ4xEmlD — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) March 24, 2026

Το συγκεκριμένο κτίριο είχε απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα, όταν η μη καταβολή λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας από το Επαρχιακό Τμήμα Δημόσιων Έργων οδήγησε σε διακοπή ρεύματος, αφήνοντας υπηρεσίες εκτός λειτουργίας και εργαζόμενους εκτός των εγκαταστάσεων.

South Africa: A fire has engulfed the historic Botha Sigcau Building in Mthatha, Eastern Cape, which houses several government departments.



The blaze reportedly started on the eighth floor of the 11-story building, which had been declared unsafe about three years ago.



There is… pic.twitter.com/LO2bIbaUGp — Wolverine Update (@W0lverineupdate) March 24, 2026

Οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της φωτιάς, ενώ αναμένονται νεότερα στοιχεία τόσο για την έκταση των ζημιών όσο και για τον χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο.