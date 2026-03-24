Πυρκαγιά ξέσπασε στο ιστορικό κτίριο Botha Sigcau στο Mthatha της επαρχίας Eastern Cape στη Νότια Αφρική, προκαλώντας έντονη ανησυχία, καθώς στους χώρους του στεγάζονται περισσότερες από έντεκα κρατικές υπηρεσίες.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στο συγκρότημα, στο οποίο λειτουργούν καίριας σημασίας τμήματα, όπως εκείνα της Υγείας, της Παιδείας και των Γεωργικών Υποθέσεων, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πιθανές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Όπως μεταδίδει το SABC News, επικρατεί αναστάτωση γύρω από το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο κτίριο είχε απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα, όταν η μη καταβολή λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας από το Επαρχιακό Τμήμα Δημόσιων Έργων οδήγησε σε διακοπή ρεύματος, αφήνοντας υπηρεσίες εκτός λειτουργίας και εργαζόμενους εκτός των εγκαταστάσεων.

Οι υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη της φωτιάς, ενώ αναμένονται νεότερα στοιχεία τόσο για την έκταση των ζημιών όσο και για τον χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο.