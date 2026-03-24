Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Δευτέρας στην Αμβέρσα του Βελγίου, μετά την πυρπόληση ενός αυτοκινήτου στην εβραϊκή συνοικία της πόλης, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Αμβέρσας.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας «εξετάζονται όλα τα στοιχεία», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας στο AFP, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα της επίθεσης ή την ταυτότητα των συλληφθέντων.

Οι ερευνητές δεν είναι σε θέση, προς το παρόν, να προσδιορίσουν εάν η εβραϊκή κοινότητα αποτέλεσε συγκεκριμένο στόχο της εμπρηστικής ενέργειας. Η υπόθεση εξετάζεται υπό το πρίσμα πρόσφατων περιστατικών, όπως εκείνο στη Λιέγη, όπου αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ζημιές σε συναγωγή.

Η έκρηξη στη Λιέγη, που σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου, δεν προκάλεσε τραυματισμούς, ωστόσο ακολούθησαν δύο παρόμοια περιστατικά στις 13 και 14 Μαρτίου στην Ολλανδία, τα οποία είχαν επίσης ως στόχο χώρους που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα.

Τα γεγονότα αυτά εκτυλίσσονται με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει φέρει αντιμέτωπους το Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για σχεδόν τέσσερις εβδομάδες. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Λιέγης, η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου, αρμόδια για υποθέσεις τρομοκρατίας, ανέφερε τρεις ημέρες μετά το περιστατικό ότι εξετάζει βίντεο με πιθανό τζιχαντιστικό περιεχόμενο, στο οποίο γίνεται ανάληψη ευθύνης.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, η βελγική κυβέρνηση προχώρησε στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από εβραϊκούς χώρους σε ολόκληρη τη χώρα, αναπτύσσοντας στρατιωτικό προσωπικό προς υποστήριξη της αστυνομίας. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα και εφαρμόζεται αρχικά γύρω από συναγωγές, σχολεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Αμβέρσα και τις Βρυξέλλες.