Η άκρα δεξιά θα επεκτείνει την επιρροή της στη Γαλλία; Το Παρίσι θα περάσει στη δεξιά; Οι συμμαχίες της αριστεράς θα αποδώσουν; Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών την Κυριακή είναι το πρώτο τεστ σε ένα κατακερματισμένο όσο ποτέ πολιτικό σκηνικό, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Η συντριπτική πλειονότητα των 35.000 δήμων και κοινοτήτων της Γαλλίας εξέλεξε δήμαρχο από τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας που σημαδεύτηκε από ιστορική αποχή 42%, αν εξαιρεθεί η περίοδος της πανδημίας.

Όμως τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου που διεξάγεται σε 1.580 δήμους και κοινότητες, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, θα μπουν στο μικροσκόπιο από μία πολιτική τάξη που είναι πεπεισμένη ότι από τη Δευτέρα ξεκινά η προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές.

Φαβορί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του Μαΐου 2027, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός φιλοδοξεί να εδραιώσει τη δυναμική του σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, αφού έγινε το πρώτο σε δύναμη κόμμα της Γαλλίας στις βουλευτικές του 2024.

Δέκα από τους υποψηφίους του Εθνικού Συναγερμού επανεξελέγησαν και 14 έχουν εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.

Το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς κατεβαίνει σε 260 δήμους και κοινότητες στον δεύτερο γύρο της Κυριακής, αλλά θα δώσει κατά κανόνα μόνο του την εκλογική μάχη, αφού η τακτική του ανοίγματος προς τη δεξιά που προτάθηκε από τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά δεν απέδωσε καρπούς.

Στη Μασσαλία, ο ακροδεξιός υποψήφιος Φρανκ Αλιζιό ακολουθεί κατά πόδας τον απερχόμενο δήμαρχο της αριστεράς Μπενουά Παγιάν (36,7% έναντι 35%). Αλλά η μάχη για την κατάκτηση της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας θα είναι δύσκολη διότι ο αντίπαλός του επωφελείται από την απόσυρση της υποψηφιότητας του υποψήφιου της ριζοσπαστικής αριστεράς (11,9%) και τη διατήρηση της υποψηφιότητας της υποψήφιας της δεξιάς και του κέντρου (12,4%).

Ο Εθνικός Συναγερμός έχει επίσης στο στόχαστρο την Τουλόν, όπου η βουλευτής του Λορ Λαβαλέτ (42,05%) προηγείται με 12 ποσοστιαίες μονάδες των αντιπάλων της. Σε περίπτωση νίκης της, η πόλη θα γίνει η μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας που θα κυβερνάται από τον Εθνικό Συναγερμό.

Το ακροδεξιό κόμμα μπορεί επίσης να δει έναν από τους συμμάχους του, τον Ερίκ Σιοτί, που προέρχεται από την παραδοσιακή δεξιά, να νικά στη Νίκαια, πέμπτη πόλη της Γαλλίας.