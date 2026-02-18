Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Πολιτεία δεν συναινέσει στη φορολόγηση των πλουσίων, θα αναγκαστεί να επιβάλει δικούς του φόρους — μια κίνηση που ενδέχεται να πλήξει τη μεσαία τάξη των Νεοϋορκέζων.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, ο Μαμντάνι παρουσίασε δύο εναλλακτικές για την κάλυψη του ελλείμματος ύψους 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, όπως δήλωσε, κληρονόμησε από την προηγούμενη διοίκηση.

Τα δύο σενάρια για το έλλειμμα

Στην προσπάθειά του να ισοσκελίσει τον προκαταρκτικό προϋπολογισμό των 127 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο δήμαρχος περιέγραψε δύο πιθανούς δρόμους:

Η «προτιμητέα» Οδός : Βασίζεται στη συνεργασία με την Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθυ Χόκουλ, για την αύξηση των φόρων στους εύπορους και τις επιχειρήσεις — μια κεντρική προεκλογική δέσμευση του Μαμντάνι. Ωστόσο, η Χόκουλ παραμένει επιφυλακτική απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο.

Η «επώδυνη» Λύση: Εάν το Όλμπανι (η έδρα της πολιτειακής κυβέρνησης) αρνηθεί την αύξηση του φόρου εισοδήματος ή των εταιρικών φόρων, ο Μαμντάνι στέλνει σήμα ότι θα καταφύγει σε άλλα μέσα. Το σχέδιό του περιλαμβάνει την αύξηση των φόρων ακίνητης περιουσίας (property taxes) για τους κατοίκους της πόλης —κάτι που θα έπληττε τη μεσαία και την εργατική τάξη όσο και τη Wall Street— καθώς και την άντληση κεφαλαίων από τα αποθεματικά έκτακτης ανάγκης της πόλης.

«Εργαλείο έσχατης ανάγκης»

Ο Μαμντάνι χαρακτήρισε τη δεύτερη επιλογή «επώδυνη» και «εργαλείο έσχατης ανάγκης», διαβεβαιώνοντας ότι η διοίκησή του θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με την Πολιτεία για να αποφευχθεί αυτό το σενάριο.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε, σύμφωνα με το businessinsider πως αν η Χόκουλ και το Όλμπανι δεν υποχωρήσουν, θα προχωρήσει σε αύξηση των φόρων ακινήτων κατά 9,5%. Στη συνέντευξη Τύπου, ο Μαμντάνι παραδέχθηκε ότι ο φόρος αυτός θα επιβαρύνει περισσότερο τη μεσαία τάξη. Το γραφείο του δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το ποιες εισοδηματικές ομάδες θα επηρεαστούν περισσότερο ή ποιος θα είναι ο ακριβής αντίκτυπος της πρότασης.