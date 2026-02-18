Ένας Αμερικανός βουλευτής ισχυρίζεται ότι ένα κρυφό αντικείμενο, τόσο τεράστιο ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί, έχει οδηγήσει στην κατασκευή ολόκληρου κτιρίου γύρω του, σε μυστική τοποθεσία στο εξωτερικό. Ο Έρικ Μπέρλισον δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εγκατάσταση «φυλάσσεται σαν να πρόκειται για κάποιο εμπόρευμα», προσθέτοντας ότι «υπάρχουν επιτροπές που διαμαρτύρονται για την αρμοδιότητά τους».

Ο Αμερικανός νομοθέτης παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει αποδείξεις από πρώτο χέρι, σημειώνοντας πως οι πληροφορίες προέρχονται από μαρτυρίες που έχει ακούσει από κυβερνητικές και μη κυβερνητικές πηγές. «Δεν πρόκειται να αναφέρω τη χώρα, γιατί το άκουσα σε κλειστό περιβάλλον και θέλω να προστατεύσω το επίπεδο διαβάθμισης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι το αντικείμενο «δεν βρίσκεται στην εγκατάσταση που έχει αναφερθεί ευρέως στα μέσα ενημέρωσης», απορρίπτοντας τις σχετικές εικασίες για την τοποθεσία του.

Ο Έρικ Μπέρλισον δήλωσε επίσης ότι έχει αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες ακόμη και στην προσπάθειά του να αποκτήσει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με άγνωστα εναέρια φαινόμενα (UAP) κοντά στο γραφείο του στην Ουάσινγκτον, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες επίσκεψης σε αντίστοιχες ξένες εγκαταστάσεις ως «ανυπέρβλητες». «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσω να προσπαθώ», πρόσθεσε, επιρρίπτοντας ευθύνες στη γραφειοκρατία του Κογκρέσου, λέγοντας ότι οι επιτροπές «λατρεύουν να μπλοκάρουν η μία την άλλη» όταν οι αρμοδιότητες αλληλεπικαλύπτονται.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Έρικ Μπέρλισον στην εκπομπή «Finnerty» του Newsmax, όπου αναφέρθηκε στις προσπάθειές του να αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητα προγράμματα και εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τα UAP. Όπως εξήγησε, η πλοήγηση στο σύστημα του Κογκρέσου είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Παρά τα εμπόδια, ο Αμερικανός βουλευτής δήλωσε αποφασισμένος να στηρίξει τη διαφάνεια, εφόσον προκύψουν οριστικές αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. «Αν βρεθώ μπροστά σε οποιαδήποτε σκληρή απόδειξη, είτε φυσική είτε οπτική, που να είναι απολύτως καθοριστική, ενώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω την εθνική μας ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας μας, δεν θα συγκρατηθώ στο να πω στον αμερικανικό λαό αν είμαστε μόνοι ή όχι σε αυτό το σύμπαν», δήλωσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι τέτοιες πληροφορίες δεν θα έπρεπε να αποκρύπτονται από το κοινό, υποστηρίζοντας πως «είναι κάτι που καμία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να αποκρύπτει από τον λαό της».

Ο Έρικ Μπέρλισον είναι μέλος της επιτροπής εποπτείας του Κογκρέσου που συμμετέχει στη συνεχιζόμενη έρευνα για τα Άγνωστα Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP), γνωστά και ως UFO. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Newsmax, ερωτήθηκε αν η τοποθεσία του αντικειμένου βρίσκεται στη Νότια Κορέα, χωρίς ωστόσο να το επιβεβαιώσει.

Χρήστες των κοινωνικών δικτύων υπέδειξαν ως πιθανή τοποθεσία την περιοχή Γιανγκτζού, στην επαρχία Γκιεόνγκι, όπου υπάρχει μια κυκλική κατασκευή. Το συγκεκριμένο σημείο έχει αποκτήσει φήμη στους κύκλους που ασχολούνται με UFO και UAP ως ο λεγόμενος «χώρος UFO/UAP Κούλθαρτ», βάσει ισχυρισμών που έγιναν δημοφιλείς από τον ερευνητή δημοσιογράφο Ρος Κούλθαρτ, τον podcaster Τζο Ρόγκαν και άλλους. Σύμφωνα με τις φήμες, εκεί φυλάσσεται ένα τεράστιο εξωγήινο σκάφος που συνετρίβη ή προσγειώθηκε, το οποίο ήταν τόσο μεγάλο ώστε δεν μπορούσε να μεταφερθεί, οδηγώντας στην κατασκευή κτιρίου γύρω του για λόγους απόκρυψης.

Ωστόσο, Νοτιοκορεάτης ερευνητής UFO που επισκέφθηκε παρόμοιες εγκαταστάσεις έχει αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς αυτούς, δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970 και δεν έχει καμία σχέση με UFO, ενώ υπάρχουν πολλές αντίστοιχες αεροπορικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Έρικ Μπέρλισον, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ευρέως γνωστό όνομα στον κόσμο των UAP, αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είχε ζητήσει και του είχε παραχωρηθεί πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες, όπως η Περιοχή 51, οι οποίες συνδέονται εδώ και δεκαετίες με UFO και μυστικά κυβερνητικά προγράμματα. Μιλώντας στο ALN Podcast, ανέφερε ότι το αίτημά του προς τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, και το επιτελείο του περιλάμβανε επισκέψεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις όπου, σύμφωνα με ενδείξεις, υπάρχουν άγνωστα σκάφη, υλικά, σώματα ή αρχεία.

Παρότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και το Πεντάγωνο έχουν επισήμως διαψεύσει ότι έχει ανακτηθεί ποτέ φυσική απόδειξη UFO ή εξωγήινης ζωής, το Κογκρέσο έχει ακούσει μαρτυρίες από πολλούς πληροφοριοδότες που υποστηρίζουν ότι μυστικά προγράμματα έχουν συγκαλύψει την αλήθεια. Στο παρελθόν, ο Έρικ Μπέρλισον έχει ισχυριστεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει «ενημερωθεί πλήρως» για την ύπαρξη εξωγήινων, UFO που ανακτήθηκαν από τον στρατό από τη δεκαετία του 1940 και για υποτιθέμενα υβρίδια εξωγήινων και ανθρώπων που ζουν σήμερα στη Γη.

«Ο Λευκός Οίκος έχει πει στο υπουργείο Άμυνας να το υλοποιήσει. Η έκταση της εμπλοκής τους είναι κυριολεκτικά ότι λένε στο υπουργείο Άμυνας “στηρίζουμε το αίτημά του. Κάντε ό,τι μπορείτε για να το πραγματοποιήσετε”», ανέφερε. Τα τελευταία χρόνια, πολλαπλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ έχουν συνδεθεί, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, με μη ανθρώπινα σκάφη, συμπεριλαμβανομένων χώρων που φέρεται να φιλοξενούσαν συντριμμένα διαστημόπλοια και πειραματικά αεροσκάφη κατασκευασμένα με αντίστροφη μηχανική εξωγήινης τεχνολογίας.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται η Ναυτική Αεροπορική Βάση Πάτουξεντ Ρίβερ στο Μέριλαντ, η Αεροπορική Βάση Ράιτ-Πάτερσον στο Οχάιο, το Κέντρο Υποθαλάσσιων Δοκιμών και Αξιολόγησης Ατλαντικού (AUTEC) στις Μπαχάμες και το Πεδίο Δοκιμών και Εκπαίδευσης της Νεβάδα, όπου βρίσκεται και η Περιοχή 51, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

«Υπάρχει, σύμφωνα με αναφορές, ένα αντικείμενο που δεν βρίσκεται σε αυτή τη χώρα και είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί, και έχουν χτίσει ολόκληρο κτίριο γύρω του», δήλωσε ο Έρικ Μπέρλισον κατά τη διάρκεια podcast στις 30 Ιανουαρίου. Όπως σημείωσε, η εγκατάσταση εκτός ΗΠΑ είναι διαβαθμισμένη, γεγονός που τον εμποδίζει να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία της, ωστόσο περιλαμβάνεται στη λίστα των χώρων που έχει ζητήσει να επισκεφθεί στο πλαίσιο της έρευνας της επιτροπής. «Θα χρειαστούν πολλά για να γίνει αυτό, αλλά ίσως να είναι ο τελικός προορισμός», κατέληξε.