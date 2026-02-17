Πέθανε ο εμβληματικός αγωνιστής για τα ατομικά δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζέσε Τζάκσον σε ηλικία 84 ετών.

«Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης που υπηρετούσε, όχι μόνο την οικογένειά μας, αλλά τους καταπιεσμένους, όσους δεν είχαν φωνή και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο», αναφέρει σε επίσημη δήλωσή της η οικογένειά του. «Τον μοιραστήκαμε με τον κόσμο και σε αντάλλαγμα, ο κόσμος έγινε μέρος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Η αταλάντευτη πίστη του στη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αγάπη ενέπνευσε και ενδυνάμωσε εκατομμύρια ανθρώπους, και σας καλούμε να τιμήσετε τη μνήμη του συνεχίζοντας τον αγώνα για τις αξίες που ο ίδιος υπηρέτησε με τη ζωή του.»

BREAKING: Rev. Jesse Jackson, civil rights icon and two-time presidential candidate, dies at 84. https://t.co/LRPCGKQEWp — NBC News (@NBCNews) February 17, 2026

Αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων Αμερικανών και άλλων μειονοτήτων μαζί με τον μέντορά του, τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ήταν παρών όταν ο Κινγκ δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί το 1968.