Πέθανε στα 95 του ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ. Η σύζυγός του, Λουτσιάνα ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο σπίτι τους.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η σύζυγός του μέσω ανάρτησης στα social media: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον πολύτιμο φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήρεμα στο σπίτι, περιτριγυρισμένος από αγάπη και φροντίδα».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Για τον κόσμο ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης, αφηγητής. Για μένα ήταν απλώς τα πάντα. Για καθέναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που εκπροσωπούσαν… Σας ευχαριστώ για τα χρόνια στήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δίνετε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να τιμήσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Ντιβάλ

Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ, ένας από τους πιο «αθόρυβα» τεράστιους Αμερικανούς ηθοποιούς του σινεμά, πέθανε σε ηλικία 95 ετών, σύμφωνα με αναφορές διεθνών και ελληνικών μέσων, με τη σύζυγό του Λουτσιάνα να δηλώνει ότι έφυγε ήρεμα στο σπίτι.

Γεννήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 1931 στο Σαν Ντιέγκο και μεγάλωσε σε στρατιωτικό περιβάλλον, πριν στραφεί οριστικά στην υποκριτική. Σπούδασε και εκπαιδεύτηκε στη Νέα Υόρκη, με καθοριστική επιρροή τη σχολή του Sanford Meisner, ενώ στα πρώτα χρόνια του στο θέατρο μοιράστηκε σπίτι με τον Τζιν Χάκμαν και τον Ντάστιν Χόφμαν, μια λεπτομέρεια που συχνά επανέρχεται σαν στιγμιότυπο μιας εποχής πριν γίνουν «μύθοι».

Ρόλοι που έκαναν τον Ρόμπερτ Ντιβάλ «κλασικό» και έργο πίσω από την κάμερα

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο ως Μπου Ράντλεϊ στο «To Kill a Mockingbird» έδειξε από νωρίς το σπάνιο χάρισμά του να κλέβει την ταινία χωρίς να «φωνάζει». Αργότερα, ως Τομ Χέιγκεν στον «Νονό» έδωσε στον ρόλο την ψυχρή ευφυΐα του ανθρώπου που κρατά ισορροπίες μέσα σε μια οικογένεια εξουσίας. Και ως Κίλγκορ στο «Apocalypse Now» υπέγραψε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες του αμερικανικού σινεμά.

Κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το «Tender Mercies» και συγκέντρωσε συνολικά πολλές υποψηφιότητες στην πορεία δεκαετιών, με μια φιλμογραφία που κινείται από κλασικά δράματα έως σύγχρονα δικαστικά και βιογραφικά έργα. Παράλληλα, υπέγραψε και σκηνοθετικές δουλειές, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του «The Apostle», που ανέδειξε και την προσωπική του ματιά πέρα από την υποκριτική.

Παντρεύτηκε τέσσερις φορές και δεν απέκτησε παιδιά. Τα τελευταία χρόνια ήταν παντρεμένος με την Λουτσιάνα Πεδράσα, η οποία ανακοίνωσε τον θάνατό του ζητώντας σεβασμό της ιδιωτικότητας.