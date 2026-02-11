Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, 70 ετών, βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων που τον θέλουν να συνδέεται ερωτικά με την 27χρονη Γκλόρια-Σόφι Μπούρκαντ, κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ. Οι φήμες εντάθηκαν όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα.

Η γερμανική εφημερίδα Bild έθεσε ευθέως το ερώτημα «ποια είναι η γυναίκα που έχει ερωτευτεί ο Έρικ Σμιντ», δημοσιεύοντας φωτογραφία της 27χρονης με παραδοσιακή βαυαρική ενδυμασία (dirndl). Το δημοσίευμα υποστήριξε ότι η Μπούρκαντ είναι «κάτι περισσότερο από φίλη» του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, περιγράφοντάς την ως οικονομολόγο, μοντέλο και συγγραφέα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Ωστόσο, πηγή από το περιβάλλον του Σμιντ δήλωσε στη New York Post ότι η παρουσία της στο Νταβός εντασσόταν στο ευρύτερο περιβάλλον του και ότι «πρόκειται απλώς για φιλία και όχι για σχέση». Εκπρόσωπός του απέφυγε να σχολιάσει, ενώ και η ίδια δεν προέβη σε δηλώσεις.

Η Μπούρκαντ μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Νέας Υόρκης, Λος Άντζελες και Γερμανίας. Έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ φέρεται να εργάζεται πάνω στη διδακτορική της διατριβή στις ΗΠΑ. Στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται εμφανίσεις στο Vogue Turkey, ενώ έχει αρθρογραφήσει και στο Teen Vogue.

Google's ex CEO Eric Schmidt (70) is having a "situationship" with the daughter of Dr. Markus Söder (Prime Minister of Bavaria), Gloria-Sophie Burkandt (27).

Ο Σμιντ, που αποχώρησε από τη θέση του CEO της Google το 2011, παραμένει μία από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες στον χώρο της τεχνολογίας και της φιλανθρωπίας. Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires Index, η περιουσία του ανέρχεται σε περίπου 54,6 δισ. δολάρια.

Είναι παντρεμένος εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες με τη Γουέντι Σμιντ, με την προσωπική του ζωή να έχει κατά καιρούς απασχολήσει τη δημοσιότητα λόγω σχέσεων υψηλού προφίλ και νομικών αντιπαραθέσεων με πρώην συντρόφους.

Μέχρι στιγμής, κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν έχει διευκρινίσει επισήμως τη φύση της σχέσης τους.