Ποινή κάθειρξης 20 ετών επιβλήθηκε σήμερα στον Τζίμι Λάι στο Χονγκ Κονγκ. Ο υπέρμαχος της δημοκρατίας και πρώην μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης κρίθηκε ένοχος για κατηγορίες που αφορούν την εθνική ασφάλεια και τη σύμπραξη με το εξωτερικό, σε μια δίκη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Δύσης και οργανώσεων προστασίας δικαιωμάτων.

Ο επιχειρηματίας και ιδρυτής της εφημερίδας Apple Daily, που πλέον έχει αναστείλει την έκδοσή της, αντιμετώπιζε ποινή ως και ισόβιας κάθειρξης. Κρίθηκε ένοχος τη 15η Δεκεμβρίου για τρεις κατηγορίες, έπειτα από δίκη που, σύμφωνα με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σήμανε το τέλος της ελευθερίας του Τύπου στην αυτόνομη περιοχή που επιστράφηκε στην Κίνα από τη Βρετανία το 1997.

Ο νέος νόμος

Η καταδίκη του απαγγέλθηκε δυνάμει του νέου νόμου περί εθνικής ασφαλείας που επιβλήθηκε από το Πεκίνο έπειτα από διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, κάποιες από τις οποίες αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια, που είχαν συνταράξει το Χονγκ Κονγκ το 2019.

Ο νόμος αυτός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε υποθέσεις σύμπραξης με δυνάμεις του εξωτερικού, αδίκημα το οποίο επισύρει ποινές από δέκα χρόνια ως και ισόβιας κάθειρξης.

Στην ετυμηγορία έκτασης 856 σελίδων οι δικαστές σημείωσαν ότι ο 78χρονος πρώην μεγιστάνας «έτρεφε έχθρα και μίσος» έναντι της Κίνας για «μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής του» και επιδίωκε «να ανατρέψει το Κομμουνιστικό Κόμμα» της Κίνας.

Ο Τζίμι Λάι, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου, φυλακίστηκε το 2020 και κρατείται σε απομόνωση κατόπιν «δικού του αιτήματος», σύμφωνα με τις αρχές, ωστόσο η οικογένειά του εκφράζει ανησυχία για την κλονισμένη υγεία του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η υπουργός Εξωτερικών του οποίου Ιβέτ Κούπερ κατήγγειλε τους «πολιτικούς διωγμούς» σε βάρος του κ. Λάι, ανέφερε πως αναφέρθηκε στην υπόθεση κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο τον περασμένο μήνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει ότι ελπίζει ο Κινέζος ομόλογός του Σι να φροντίσει να αφεθεί ελεύθερος ο Τζίμι Λάι.

Οι αντιδράσεις

Τον περασμένο μήνα, η Διεθνής Αμνηστία, με έδρα το Λονδίνο, ανέφερε ότι η καταδίκη του πρώην μεγιστάνα του Τύπου είναι «κακός οιωνός για την ελευθερία του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ».

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), με έδρα τη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε τη δίκη «μασκαράτα από την αρχή μέχρι το τέλος».

Η δίκη του Τζίμι Λάι θα έβγαζε ετυμηγορία «για το μέλλον της ελευθερίας του Τύπου» στο Χονγκ Κονγκ, σημείωσε από την πλευρά της η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF).

Το Πεκίνο απορρίπτει τις επικρίσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ αντέτειναν πως η υπόθεση του κ. Λάι δεν είχε «καμιά σχέση με την ελευθερία της έκφρασης ή του Τύπου».

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξεγείρονται για την ποινή κάθειρξης με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) να κάνει λόγο για «θανατική ποινή» και τη Διεθνή Αμνηστία να βλέπει στην απαγγελία της ποινής αυτής «επίθεση» εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης.

«Η ποινή κάθειρξης που απαγγέλθηκε σε βάρος του Τζίμι Λάι είναι επίθεση εναντίον της ελευθερίας της έκφρασης που αντανακλά τέλεια τη συστηματική κατεδάφιση των δικαιωμάτων που άλλοτε χαρακτήριζαν το Χονγκ Κονγκ», ανέφερε η Διεθνής Αμνηστία σε ανακοίνωσή της. «Η βαριά ποινή 20 ετών κάθειρξης που επιβλήθηκε στον Τζίμι Λάι, 78 ετών, είναι, στην πράξη, καταδίκη σε θάνατο», έκρινε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η οικογένεια του Τζίμι Λάι, χαρακτήρισε την απόφαση «δρακόντεια» και «απάνθρωπη».

«Το ότι επιβλήθηκε στον πατέρα μου αυτή τη δρακόντεια ποινή κάθειρξης είναι συνταρακτικό για την οικογένειά μας και θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Σηματοδοτεί την πλήρη καταστροφή του δικαστικού συστήματος στο Χονγκ Κονγκ και το τέλος της δικαιοσύνης», ανέφερε ο Σεμπάστιαν Λάι, γιος του, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την οικογένεια του πρώην μεγιστάνα του Τύπου.

Η κόρη του Κλερ εξέφρασε από την πλευρά της τη λύπη της για την «απάνθρωπη» ποινή, θυμίζοντας την κλονισμένη υγεία του. Αν την εκτίσει, έκρινε, «θα πεθάνει» μετατρεπόμενος σε «μάρτυρα πίσω από τα σίδερα».