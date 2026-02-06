Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένας έφηβος περιέλουσε με βενζίνη τον φίλο του και του έβαλε φωτιά, στο πλαίσιο μιας αρρωστημένης «φάρσας». Το υλικό, το οποίο εντόπισε ο πατέρας του θύματος, δείχνει μια παρέα νεαρών να γελά, καθώς το αγόρι, τυλιγμένο στις φλόγες, τρέχει πανικόβλητο προς τη λίμνη προκειμένου να σωθεί.

Ο Μπρέιντι Μινγκ, 17 ετών, συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα βαριάς σωματικής βλάβης, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε στο νησί Κάουφμαν, στη λίμνη Κερ, στη Φλόριντα, στις 11 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μάριον, η παρέα των αγοριών κατανάλωνε αλκοόλ γύρω από μια φωτιά, όταν ο Μινγκ πήρε ένα δοχείο με βενζίνη και άρχισε να «παίζει» με αυτό.

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο δείχνει τον Μινγκ να ρίχνει επιπλέον βενζίνη στη φωτιά, προκαλώντας μεγάλη ανάφλεξη, πριν στραφεί προς τον φίλο του και του πει: «Θες να πάρεις φωτιά;». Καθώς οι φίλοι τους γελούν και καταγράφουν το σκηνικό, ο Μινγκ συνεχίζει να ρίχνει βενζίνη, δημιουργώντας ένα ίχνος στην άμμο που οδηγεί απευθείας προς το αγόρι. Εκείνο σηκώνεται απότομα και προσπαθεί να τρέξει, όμως οι φλόγες διατρέχουν την παραλία και τον τυλίγουν γρήγορα στα πόδια, στα χέρια, στην πλάτη και στα μπράτσα.

«Θεέ μου! Θεέ μου! Μπες στη λίμνη, μπες στη λίμνη!», ακούγεται να φωνάζει γελώντας το άτομο που τραβά το βίντεο. Το θύμα τρέχει μέσα στο νερό σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σβήσει τις φλόγες. Αφού τα καταφέρνει, βγαίνει από τη λίμνη εμφανώς σοκαρισμένο, με τους υπόλοιπους να του λένε να «ξαναμπεί στο νερό».

Το αγόρι υπέστη εγκαύματα δεύτερου βαθμού, σε μεγάλο μέρος του σώματός του, συμπεριλαμβανομένων των ποδιών, των χεριών και των γλουτών, σύμφωνα με το WESH. Μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο UF Health Shands στο Γκέινσβιλ, όπου αρχικά είπε στη μητέρα του ότι κάηκε, όταν πέταξε ένα μπουκάλι με βενζίνη στη φωτιά και αυτό εξερράγη στα χέρια του.

Ωστόσο, ο πατέρας του εντόπισε αργότερα το σοκαριστικό βίντεο που αποκάλυψε τι πραγματικά συνέβη, με το αγόρι να παραδέχεται ότι ο Μινγκ τού είχε πει να μην πει σε κανέναν την αλήθεια. Η οικογένεια επικοινώνησε με το Γραφείο του Σερίφη και ο Μινγκ παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές, αφού αγκάλιασε τη μητέρα του, η οποία έκλαιγε, στο πάρκινγκ, όπως φαίνεται σε βίντεο της σύλληψής του.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι κακούργημα δεύτερου βαθμού, το οποίο προβλέπει ότι προκλήθηκε εσκεμμένα σοβαρή σωματική βλάβη ή μόνιμη αναπηρία ή παραμόρφωση. Η βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος επισύρει ποινή έως και 15 χρόνια φυλάκισης ή επιτήρησης, καθώς και πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 10.000 δολάρια.