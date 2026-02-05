Στιγμές τρόμου καταγράφηκαν σε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, όταν μπουκέτο μπαλονιών πάρτι εξερράγη μετατρεπόμενο σε πύρινη σφαίρα, τυλίγοντας στις φλόγες ασανσέρ γεμάτο ανθρώπους. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε κτίριο του συγκροτήματος Amol Tower, στην περιοχή Γκορεγκάον, προάστιο της Μουμπάι, στην Ινδία.

Τα μπαλόνια, γεμάτα με εύφλεκτο αέριο, άρπαξαν φωτιά και εξερράγησαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφότου άνδρας που τα μετέφερε εισήλθε στο ασανσέρ. Από την έκρηξη τραυματίστηκε η 21χρονη φοιτήτρια, Χιμάνι Ταπρίγια, η οποία υπέστη εγκαύματα στα χέρια, τον λαιμό και την κοιλιακή χώρα. Εγκαύματα υπέστη και ο 32χρονος Ράζου Κουμάρ Μαχάτο, διανομέας που είχε αναλάβει τη μεταφορά των μπαλονιών στο κτίριο για πάρτι γενεθλίων.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος που πούλησε τα μπαλόνια, κατηγορώντας τον για αμέλεια, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές, δεν παρείχε τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλείας στον διανομέα.