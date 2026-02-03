Με το βλέμμα της κοινής γνώμης στραμμένο πάνω του και τη νορβηγική μοναρχία σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι βρέθηκε σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου, δηλώνοντας αθώος στις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται. Η έναρξη της πολύκροτης δίκης έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο στη Νορβηγία, φέρνοντας σε εξαιρετικά δυσχερή θέση τη βασιλική οικογένεια.

Ο 29χρονος, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου Μέτε-Μάριτ από σχέση που είχε πριν από τον γάμο της το 2001 με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Όσλο ντυμένος με πράσινο παντελόνι και πράσινο πουλόβερ. Κατά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, απάντησε χαμηλόφωνα και αρνητικά στις τέσσερις κατηγορίες που αφορούν βιασμό.

Χωρίς να δείχνει κάποιο συναίσθημα, φορώντας χοντρά γυαλιά και σκουλαρίκια, παρέμεινε όρθιος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ο Χόιμπι καλείται να λογοδοτήσει συνολικά για 38 κατηγορίες, οι οποίες επισύρουν ποινή έως και 16 χρόνια κάθειρξης, ενώ παραδέχθηκε την τέλεση ορισμένων άλλων, ήσσονος σημασίας αδικημάτων.

Οι βασικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν τον βιασμό τεσσάρων γυναικών, την άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας σε πρώην συντρόφους του, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μόλις το περασμένο σαββατοκύριακο είχε συλληφθεί εκ νέου, αυτή τη φορά ως ύποπτος για νέα αδικήματα, μεταξύ των οποίων απειλές με μαχαίρι. Μετά από αίτημα της αστυνομίας, τέθηκε σε προσωρινή κράτηση διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, «εξαιτίας κινδύνου υποτροπής».

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει συνολικά επτά εβδομάδες, ξεκίνησε στις 09:30 τοπική ώρα (10:30 ώρα Ελλάδας), σε αίθουσα του δικαστηρίου του Όσλο κατάμεστη από δημοσιογράφους. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετά την πρωινή ανάγνωση του κατηγορητηρίου, προβλέπεται να καταθέσει το πρώτο φερόμενο θύμα βιασμού, σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.

Λίγο πριν την έναρξη της διαδικασίας, ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι δεν θα αντιμετωπιστεί «ούτε με μεγαλύτερη επιείκεια ούτε με μεγαλύτερη αυστηρότητα» λόγω της σχέσης του με τη βασιλική οικογένεια. Από την πλευρά της, η υπεράσπιση επέλεξε να μην προβεί σε καμία δήλωση.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2024, όταν ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 4 του μήνα, ως ύποπτος ότι είχε επιτεθεί στη σύντροφό του τη νύχτα που προηγήθηκε. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος θα ισχυριστεί ότι ενήργησε «υπό την επήρεια του αλκοόλ και της κοκαΐνης έπειτα από ένα καβγά», διευκρινίζοντας παράλληλα πως πάσχει από «ψυχικές διαταραχές» και ότι δίνει μάχη «από καιρό κατά της εξάρτησης» από τα ναρκωτικά.

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε και άλλες σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων οι καταγγελίες για τον βιασμό τεσσάρων γυναικών που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν. Μάλιστα, του αποδίδεται ότι κατέγραψε σε βίντεο ορισμένους από τους βιασμούς αυτούς.

Τον Ιανουάριο, οι Αρχές ανακοίνωσαν την απαγγελία έξι επιπλέον κατηγοριών. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς το 2020 ο Χόιμπι φέρεται να μετέφερε, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, 3,5 κιλά μαριχουάνας, πράξη που έχει παραδεχθεί.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη ξανά το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ως ύποπτος για προσβολή της σωματικής ακεραιότητας, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση απαγόρευσης επαφής.

Συνολικά, επτά άτομα φέρονται να είναι θύματά του. Τα στοιχεία τους παραμένουν προστατευμένα, με μοναδική εξαίρεση τη Νόρα Χάουκλαντ, μανεκέν και ίνφλουενσερ, η οποία έχει μιλήσει δημόσια για τη βία που καταγγέλλει ότι υπέστη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το καλοκαίρι του 2022 έως το φθινόπωρο του 2023, περίοδο κατά την οποία διατηρούσαν σχέση, ο Χόιμπι τη χτυπούσε επανειλημμένα στο πρόσωπο, τη γρονθοκοπούσε και την κλωτσούσε, την άρπαζε από τον λαιμό, τη χτυπούσε πάνω σε ψυγείο και τη εξύβριζε.

Η υπόθεση θεωρείται το σοβαρότερο σκάνδαλο που έχει πλήξει μέχρι σήμερα τη νορβηγική βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια είναι και οι δύο 88 ετών, ενώ η εικόνα της μοναρχίας φαίνεται να δοκιμάζεται έντονα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε σήμερα από τον τηλεοπτικό σταθμό TV2, περισσότερο από το 70% των Νορβηγών εκτιμούν ότι η θέση της μοναρχίας έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ημέρα, συμπτωματικά με την έναρξη της δίκης, διεξάγεται ψηφοφορία στο νορβηγικό κοινοβούλιο για τη διατήρηση του μοναρχικού καθεστώτος, η οποία αναμένεται να εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία.

Το πριγκιπικό ζεύγος δεν θα παραστεί στη δικαστική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του κατηγορουμένου και μέλλουσα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ αντιμετωπίζει και άλλες σοβαρές προκλήσεις. Σε ηλικία 52 ετών, πάσχει από ανίατη πνευμονική νόσο, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί να υποβληθεί σε μια επικίνδυνη μεταμόσχευση.

Παράλληλα, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλείται από το περασμένο σαββατοκύριακο να δώσει εξηγήσεις για τους φερόμενους στενούς δεσμούς που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Η ετυμηγορία για τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι αναμένεται αρκετές εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της δίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 19 Μαρτίου.