Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ενέκρινε την πώληση στο Ισραήλ τριάντα επιθετικών ελικοπτέρων AH-64E Apache μαζί με σχετικό εξοπλισμό και υπηρεσίες, σε μία συμφωνία που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται εν μέσω της προσπάθειας διατήρησης της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με το Ισραήλ να παραμένει ο στενότερος σύμμαχος της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ παραμένουν «προσηλωμένες στην ασφάλεια του Ισραήλ και είναι ζωτικό για τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ να παρέχεται βοήθεια στο Ισραήλ ώστε να αναπτύξει ισχυρή και ετοιμοπόλεμη αμυντική δυνατότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και προστίθεται πως το Κογκρέσο ειδοποιήθηκε για την έγκριση της συναλλαγής, κάτι υποχρεωτικό δυνάμει της αμερικανικής νομοθεσίας για τις μεγάλες πωλήσεις όπλων.