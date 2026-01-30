Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προχωρά σε βαθύ «ξεκαθάρισμα» στις τάξεις του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, επιδιώκοντας απόλυτο έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα ρισκάρει να αποδυναμώσει την ίδια τη στρατιωτική μηχανή στην οποία στηρίζει τις φιλοδοξίες του για την Ταϊβάν.

Η θεαματική πτώση του κορυφαίου στρατηγού Τζανγκ Γιουσία και άλλων ανώτατων αξιωματικών αποκαλύπτει ένα κλίμα καχυποψίας, εσωτερικών συγκρούσεων και κατηγοριών για διαφθορά στην κορυφή της κινεζικής ιεραρχίας.

Σι και στρατός: απόλυτος έλεγχος, αβέβαιο μέλλον

Για τον Σι, ο στρατός αποτελεί τον τελικό πυλώνα εξουσίας, αλλά και το βασικό εργαλείο για να υλοποιήσει τον στόχο της «επαναένωσης» με την Ταϊβάν, ακόμη και με τη χρήση βίας. Ωστόσο, οι συνεχείς εκκαθαρίσεις ανώτατων στελεχών και οι επαναλαμβανόμενες ανακατατάξεις στην ηγεσία δημιουργούν κενά εμπειρίας, καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό και αμφιβολίες για το κατά πόσο το Πεκίνο μπορεί να σχεδιάσει και να εκτελέσει σύνθετες επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αστάθεια ίσως κάνει τον Σι πιο προσεκτικό απέναντι σε μια μετωπική κρίση με την Ταϊβάν, χωρίς όμως να μειώνει την πίεση και τις στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί.

Καθώς ο Σι αναζητά μια νέα γενιά «απόλυτα πιστών» διοικητών, αυξάνεται ο φόβος ότι όσοι προαχθούν θα διστάζουν να του μεταφέρουν σκληρές αλήθειες για τις δυνατότητες του κινεζικού στρατού, γράφουν οι New York Times.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια ηγεσία γεμάτη αυλικούς αντί για ανεξάρτητες φωνές μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις, ιδιαίτερα σε μια πιθανή σύγκρουση για την Ταϊβάν. Παρά την αναταραχή στο Πεκίνο, οι περιφερειακές διοικήσεις συνεχίζουν να προετοιμάζονται για σενάρια κρίσης, γεγονός που σημαίνει ότι η Ταϊβάν δεν μπορεί να εφησυχάζει, ούτε να συνδέει την άμυνά της με τις εσωτερικές εκκαθαρίσεις στην Κίνα.