Αγωγή-βόμβα κατατέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρνοντας στο φως σοβαρές καταγγελίες σε βάρος παντρεμένου μεγιστάνα του real estate, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να χωρίσει μια υφιστάμενή του από τον σύζυγό της, προσφέροντάς της περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια, ακίνητα, ταξίδια πολυτελείας και χρηματικά ανταλλάγματα προερχόμενα από μετοχές της εταιρείας του.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε ο σύζυγος της γυναίκας, Μάικλ Στέκλινγκ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας real estate με έδρα τη Γιούτα, Ταμίρ Πόλεγκ, φέρεται να προχώρησε σε επανειλημμένες και επίμονες προσπάθειες να δελεάσει την Πέιτζ Στέκλινγκ, παντρεμένη μητέρα δύο παιδιών και εργαζόμενη στην εταιρεία του, με στόχο να εγκαταλείψει τον σύζυγό της. Η αγωγή, την οποία εξασφάλισε η Daily Mail, κάνει λόγο για «ανήθικη πρόταση» και κατηγορεί τον Ταμίρ Πόλεγκ ότι διέλυσε τον γάμο του ζευγαριού.

Η Πέιτζ Στέκλινγκ επιβεβαίωσε τον χωρισμό της με δημόσια δήλωσή της στο ίδιο μέσο, τονίζοντας ωστόσο ότι οι ισχυρισμοί της αγωγής δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. «Ο γάμος μου έληξε για προσωπικούς λόγους και οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτή την αγωγή δεν αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες. Είμαι βέβαιη ότι η νομική διαδικασία θα αποσαφηνίσει τυχόν ανακρίβειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Μάικλ Στέκλινγκ υποστηρίζει ότι το ενδεχόμενο διαζυγίου δεν είχε τεθεί ποτέ στο τραπέζι, μέχρι τη στιγμή που ο Ταμίρ Πόλεγκ άρχισε να καταδιώκει τη σύζυγό του. Στην αγωγή περιγράφεται με λεπτομέρειες συγκεκριμένη πρόταση που φέρεται να έγινε τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με την οποία ο Πόλεγκ προσέφερε στην Πέιτζ Στέκλινγκ κατοικία αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων στο Παρκ Σίτι της Γιούτα, καθώς και διαβεβαιώσεις ότι θα «φρόντιζε όλες τις ανάγκες της», υπό την προϋπόθεση να εγκαταλείψει τον σύζυγό της.

Η Πέιτζ Στέκλινγκ

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το δικόγραφο, ο Ταμίρ Πόλεγκ φέρεται να απομακρύνθηκε από τη δική του σύζυγο, ενώ η Πέιτζ Στέκλινγκ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2025. Η αγωγή υποστηρίζει επίσης ότι ο Πόλεγκ ρευστοποίησε μετοχές της εταιρείας του αξίας περίπου 600.000 δολαρίων, διοχετεύοντας τα χρήματα στο πλαίσιο της επίμαχης πρότασης.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Ταμίρ Πόλεγκ φέρεται να έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο στο Μαϊάμι για τον ίδιο και την Πέιτζ Στέκλινγκ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν εκείνη αποδέχτηκε την πρόταση ή αν πραγματοποιήθηκε ποτέ η συνάντηση. Στις αρχές Φεβρουαρίου, την ίδια χρονική περίοδο, ο Πόλεγκ φέρεται να έστειλε email στην Πέιτζ Στέκλινγκ, στο οποίο περιέγραφε αναλυτικά τις οδηγίες για το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει το 1,5 εκατομμύριο δολάρια σε δύο δόσεις.

Ο Ταμίρ Πόλεγκ παραδέχτηκε στην Daily Mail ότι απέστειλε το συγκεκριμένο email που αναφέρεται στην αγωγή, ωστόσο υποστήριξε ότι επρόκειτο απλώς για οικονομική στήριξη που, όπως είπε, του είχε ζητηθεί. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών που διατυπώνονται στο δικόγραφο του Μάικλ Στέκλινγκ, δηλώνοντας: «Καμία πρόταση, καμία ερωτική σχέση, καμία παρέμβαση».

Ο μεγιστάνας του real estate επέμεινε επίσης ότι η Πέιτζ Στέκλινγκ συχνά του εξέφραζε παράπονα για τη σχέση της και ότι ο ίδιος είχε την εντύπωση πως το ζευγάρι δεν μοιραζόταν «γνήσια αγάπη ή στοργή». Από την πλευρά του, ο Μάικλ Στέκλινγκ διεκδικεί αποζημίωση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του Ταμίρ Πόλεγκ οδήγησε άμεσα στην κατάρρευση του γάμου του.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία του Ταμίρ Πόλεγκ, Real Brokerage, αποτιμάται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, στα 886 εκατομμύρια δολάρια.