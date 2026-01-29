Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί και σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέι, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα επεισόδια είχαν αρχίσει περίπου μία ώρα πριν και συνεχίζονταν μέχρι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 00:12 τοπική ώρα.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X δείχνει τον νυχτερινό ουρανό της πόλης να φωτίζεται από πυρά, χωρίς ωστόσο το πρακτορείο Reuters να έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα των βίντεο.

Την ίδια στιγμή, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση ή σχόλιο από εκπρόσωπο της στρατιωτικής ηγεσίας του Νίγηρα, η οποία βρίσκεται στην εξουσία μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές της χώρας απέρριψαν κατηγορηματικά δημοσιεύματα ξένων μέσων που έκαναν λόγο για επίθεση στο αεροδρόμιο της Νιαμέι. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αγκαντέζ, υποστράτηγος Ιμπρά Μπουλαμά Ισά, δήλωσε ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.



Παρά τη διάψευση, στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου Ντιορί Χαμανί εξουδετερώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Χ.