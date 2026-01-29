Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί και σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της Νιαμέι, όπως μετέδωσε το Reuters.

🇳🇪 Columnas de humo se elevan sobre Niamey, Níger, en medio de intensos tiroteos.



pic.twitter.com/HUgTuNMOLt#Níger #Niamey — eldiariomundialdenoticias (@edmnoticias) January 29, 2026

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα επεισόδια είχαν αρχίσει περίπου μία ώρα πριν και συνεχίζονταν μέχρι λίγο μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 00:12 τοπική ώρα.

Very heavy gunfire these moments at the international airport in Niamey, capital of Niger. pic.twitter.com/dWUIbaI5sc — Brant (@BrantPhilip_) January 29, 2026

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα X δείχνει τον νυχτερινό ουρανό της πόλης να φωτίζεται από πυρά, χωρίς ωστόσο το πρακτορείο Reuters να έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη γνησιότητα των βίντεο.

#Niger's capital (#Niamey) is under attack; high-calibre gunfire has been detected in the skies above Diori Hamani International Airport, the reason for which is still unknown. pic.twitter.com/DRImOedoxkhttps://t.co/cfjQcYMz4r

📌According to some social media users, the situation… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) January 29, 2026

Την ίδια στιγμή, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση ή σχόλιο από εκπρόσωπο της στρατιωτικής ηγεσίας του Νίγηρα, η οποία βρίσκεται στην εξουσία μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023.

Some kind of air defense appears to be active at the Niamey International Airport. https://t.co/i5xubix28e pic.twitter.com/SI0hQNvCwa — Brant (@BrantPhilip_) January 29, 2026

Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές της χώρας απέρριψαν κατηγορηματικά δημοσιεύματα ξένων μέσων που έκαναν λόγο για επίθεση στο αεροδρόμιο της Νιαμέι. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αγκαντέζ, υποστράτηγος Ιμπρά Μπουλαμά Ισά, δήλωσε ότι οι σχετικές πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

🔴 #Niger 🇳🇪 | Face aux informations jugées fausses diffusées par certains médias étrangers sur une prétendue attaque de l’aéroport de Niamey, le gouverneur de la région d’Agadez, le Général de Division Ibrah Boulama Issa, a formellement démenti ces allégations.

📷 RTN pic.twitter.com/WhT0taMSbl — AES Alerte (@Aesalerte) January 29, 2026





Παρά τη διάψευση, στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου Ντιορί Χαμανί εξουδετερώθηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Χ.

🚨Niger 🇳🇪 : L'ennemi a été neutralisé !



Juste après l'assaut de l'ennemi, toutes les FDS ont et mobilisées. Grâce à leur professionnalisme, l'ennemi a été vaincu. D'autres arrêtés. Les opérations se poursuivent 🇳🇪🇲🇱🇧🇫🤲🏾🙏🏾💪🏾☝🏾 !



Jeudi 29 Janvier 2026 pic.twitter.com/cMELp5uMas — Mali Transition Fo Saya 🇲🇱🇧🇫🇳🇪🇷🇺❤️ (@MaliTransition) January 29, 2026



