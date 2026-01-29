Η 44χρονη Αμερικανίδα δικηγόρος, Ρέιτσελ Γκριν, πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια υπερατλαντικής πτήσης, αφού αποκοιμήθηκε στον ώμο της μητέρας της και δεν ξύπνησε ποτέ ξανά, βυθίζοντας την οικογένειά της στη θλίψη.

Η Ρέιτσελ Γκριν, δικηγόρος από τη Μινεσότα, ταξίδευε με πτήση της Delta από τη Μινεάπολη προς το Λονδίνο στις 30 Απριλίου 2025. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο Ιατροδικαστών του Δυτικού Λονδίνου, η 44χρονη είχε αποκοιμηθεί ήρεμα στη διάρκεια της πτήσης, ακουμπώντας στον ώμο της μητέρας της, ωστόσο δεν ξύπνησε ποτέ.

Μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να τη συνεφέρουν και απηύθυναν έκκληση για γιατρό μεταξύ των επιβατών, όμως οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα. Όπως αναφέρθηκε, διαπιστώθηκε ότι η Ρέιτσελ είχε προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση, η οποία πιθανότατα, σε συνδυασμό με συνταγογραφούμενα φάρμακα που λάμβανε, οδήγησε στον θάνατό της.

«Αυτή η γυναίκα απλώς πέθανε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ερχόταν στη χώρα μας για έρευνα, σκόπευε να μείνει για κάποιο διάστημα με τη μητέρα της. Αντί για αυτό, δεν κατέβηκε ποτέ από το αεροπλάνο, αφήνοντας πίσω της τη μητέρα και την αδελφή της σε βαθύ πένθος», δήλωσε η ανώτερη ιατροδικαστής, Λίντια Μπράουν. «Η καημένη η Ρέιτσελ δεν πρόλαβε ποτέ να τελειώσει το βιβλίο που έγραφε. Μακάρι τα πράγματα να ήταν αλλιώς, αλλά δεν είναι», πρόσθεσε συγκινημένη.

Ο παθολογοανατόμος, δρ Άλαν Μπέιτς, κατέθεσε ότι η καρδιά της Ρέιτσελ ήταν γενικά φυσιολογική, με εξαίρεση μία στεφανιαία αρτηρία που παρουσίαζε μυοκαρδιακή γεφύρωση, δηλαδή μια συχνή συγγενή κατάσταση κατά την οποία τμήμα της αρτηρίας περνά μέσα από τον καρδιακό μυ αντί να βρίσκεται στην επιφάνειά του, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η αδελφή της, Ροξάν Κάρνεϊ, εξέφρασε έντονα ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό και τον συνδυασμό των φαρμάκων που λάμβανε η Ρέιτσελ, αποκαλύπτοντας ότι είχε παρουσιάσει «μη φυσιολογικό» αποτέλεσμα σε καρδιολογική εξέταση χωρίς ποτέ να παραπεμφθεί σε καρδιολόγο. «Αναρωτιέμαι γιατί δεν την έστειλαν ποτέ σε ειδικό πριν της χορηγήσουν αυτόν τον συνδυασμό φαρμάκων. Γιατί βρισκόταν σε αυτή την αγωγή;», δήλωσε.

Κλείνοντας, η Ροξάν απέτισε φόρο τιμής στην αδελφή της, περιγράφοντάς την ως μια εξαιρετικά δοτική προσωπικότητα, δικηγόρο με ειδίκευση και στον ασφαλιστικό τομέα και με βαθιά αγάπη για την Ιστορία. «Στις 30 Απριλίου 2025 χάσαμε έναν άγγελο στη Γη και κερδίσαμε έναν στον ουρανό. Η αγαπημένη μου αδελφή, φίλη τόσων ανθρώπων, έφυγε ήρεμα στον ύπνο της, πηγαίνοντας για ένα ταξίδι που περίμενε με ανυπομονησία. Ήταν ο πιο απίστευτος και ανιδιοτελής άνθρωπος που γνώρισα ποτέ», είπε.