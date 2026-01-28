Η Κίνα ενέκρινε για πρώτη φορά την αγορά του δημοφιλούς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia, παρέχοντας σχετική εξουσιοδότηση σε αρκετούς Κινέζους πελάτες της εταιρείας, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Η πολυαναμενόμενη κίνηση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Κίνα του Jensen Huang, διευθύνοντος συμβούλου του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε δηλώσει στα τέλη του περασμένου έτους ότι η Nvidia θα μπορούσε να πουλήσει το συγκεκριμένο τσιπ σε κινεζικές εταιρείες, ωστόσο παρέμενε αβέβαιο αν το Πεκίνο θα επέτρεπε την ολοκλήρωση των πωλήσεων.

Μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο, η Ουάσιγκτον άνοιξε τον δρόμο για την αγορά του H200, το οποίο είναι ισχυρότερο από οποιοδήποτε τσιπ είχε επιτραπεί στη Nvidia να πουλήσει στην Κίνα στο παρελθόν. Η αμερικανική κυβέρνηση απαίτησε από τη Nvidia να διασφαλίσει την επάρκεια αποθεμάτων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ενώ οι πελάτες υποχρεούνται να πιστοποιούν την τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, προτού δρομολογηθεί η παράδοση των προϊόντων.

Οι εταιρείες που επιθυμούν να αγοράσουν τους αμερικανικούς ημιαγωγούς υπέβαλαν πρόσφατα έγγραφα στις κινεζικές αρχές, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να τους χρησιμοποιήσουν. Κινέζοι αξιωματούχοι ενημέρωσαν τις εταιρείες ότι οι αγορές πρέπει να αφορούν χρήσεις που κρίνονται απαραίτητες, όπως η προηγμένη έρευνα και ανάπτυξη στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η πρώτη έγκριση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες τσιπ H200, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ των εταιρειών που έλαβαν τις αρχικές εγκρίσεις περιλαμβάνονται τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Alibaba και η ByteDance, ενώ οι αρχές αναμένεται να δώσουν το «πράσινο φως» για περισσότερες εισαγωγές τις επόμενες εβδομάδες.

Η απόφαση του Πεκίνου αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της πρόσφατης προσέγγισης με την Ουάσιγκτον σε ορισμένα ζητήματα, ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του προέδρου Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Journal.

Το Πεκίνο επιθυμεί να βοηθήσει τους κορυφαίους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης της χώρας να αναπτύξουν γρήγορα νέα μοντέλα και εφαρμογές, στόχος που ενισχύεται από τα τσιπ της Nvidia. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα εργάζεται επί χρόνια για τη δημιουργία μιας αυτοδύναμης εγχώριας βιομηχανίας ημιαγωγών. Η προσπάθεια αυτή έχει συναντήσει αντιστάσεις, κυρίως από εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που είναι εξοικειωμένες με τα προϊόντα και τα εργαλεία λογισμικού της Nvidia. Επιπλέον, οι Κινέζοι κατασκευαστές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν τις επιδόσεις των κορυφαίων αμερικανικών τσιπ.

Η τελευταία πολιτική αντανακλά, σύμφωνα με την Journal, αυτούς τους αντικρουόμενους στόχους: Το Πεκίνο επιτρέπει ορισμένες εισαγωγές τσιπ της Nvidia, επιβάλλοντας ταυτόχρονα όρια για να ενθαρρύνει τις κινεζικές εταιρείες να προτιμούν την εγχώρια παραγωγή.