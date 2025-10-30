Στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ είναι στραμμένα τα βλέμματα με τους δυο τους να βρίσκονται τετ-α-τετ στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

Μια συνάντηση όμως που δεν περιορίζεται στο διμερές επίπεδο αλλά είναι κάτι πολύ ευρύτερο, αφού το γεγονός ότι το Πεκίνο διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα ενδεχομένως θα μπορούσε να επηρεάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διαπραγμάτευση στο Ουκρανικό. Άλλωστε και το Πεκίνο λειτουργεί ρεαλιστικά και επιχειρηματικά, γνωρίζει ότι η ειρήνη είναι πολύ πιο ωφέλιμη για την ευημερία μιας χώρας από τον πόλεμο. Γνωρίζει επίσης ότι δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί την απαράμιλλη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Ωστόσο, η αναβάθμιση των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων, και ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού, συνεχίζεται με πυρετώδεις ρυθμούς. Ήδη σήμερα ο αμυντικός προϋπολογισμός της Κίνας υπερβαίνει τα 230 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι ο δεύτερος σε μέγεθος παγκοσμίως.

Στο «τραπέζι» μια συμφωνία για παύση στην επιβολή αυστηρότερων δασμών

Αναμένεται λοιπόν σήμερα ότι θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, μια συμφωνία για παύση στην επιβολή αυστηρότερων δασμών από αμερικανικής πλευράς και στον περιορισμό των εξαγωγών σπάνιων γαιών από κινεζικής.

Σε ό,τι αφορά το τρίγωνο ΗΠΑ-Κίνας-Ρωσίας, η Κίνα δεν είναι στρατιωτικός σύμμαχος της Ρωσίας, αν και την υποστήριξε στον πόλεμο, και είναι ιστορικό μέλος των BRICS, αμφισβητώντας τον ρόλο του δολαρίου ως διεθνούς ασφαλούς καταφυγίου.

Ωστόσο, το Πεκίνο προέβη σε μια χειρονομία καλής θέλησης προς τον Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως θα σταματήσει τις ρωσικές μεταφορές πετρελαίου με πλοία. Φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού πετρελαίου φτάνει δια της χερσαίας οδού στην Κίνα, ενώ η Μόσχα και το Πεκίνο θέλουν να κατασκευάσουν έναν νέο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου από τη Σιβηρία. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ σκληρός παίκτης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχει λάβει πολύ σκληρά μέτρα όσον αφορά τους δασμούς κατά της Κίνας, αλλά και ο Σι Τζινπίνγκ απάντησε με τον ίδιο τρόπο, καταργώντας τις άδειες για τις εξαγωγές σπανίων γαιών. Αυτό αποτελεί σημαντικό πισωγύρισμα για τους αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Nvidia, η Meta και η Apple.

Η γραφειοκρατία του State Department πιέζει πάντως τον Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση απέναντι στον Πούτιν, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να εκτονώσει μια κατάσταση που θα μπορούσε να παρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Μόσχα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, είπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε συνέδριο επενδυτών στη Σαουδική Αραβία ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα σταματήσει μέσα σ’ ένα χρόνο από τώρα. Μια πιθανή συμφωνία ασφαλώς θα πιστωθεί και αυτή στον Αμερικανό πρόεδρο. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και στην εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, όλα παραμένουν ρευστά. Διότι θα παραμείνει ανοιχτό το άλλο μέτωπο, αυτό με την Ταϊβάν, καθώς διακηρυγμένος στόχος του Πεκίνου είναι η «επανένωση» με την Ταϊβάν το 2049, όταν η Λαϊκή Κίνα θα γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της.