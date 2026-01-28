«Οι φίλοι μου είναι όλοι σαν εμένα. Όλοι γνωρίζουμε κάποιον που σκοτώθηκε στις διαδηλώσεις».

Για την 29χρονη Παρίσα από την Τεχεράνη, η βιαιότητα των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν στις αρχές του μήνα ήταν κάτι το πρωτοφανές. «Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων διαδηλώσεων, δεν γνώριζα προσωπικά ούτε έναν άνθρωπο που να είχε σκοτωθεί», είπε. Η Παρίσα ωστόσο τώρα λέει πως γνωρίζει τουλάχιστον 13 άτομα που σκοτώθηκαν από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα στις 28 Δεκεμβρίου.

Μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών έχει ξεπεράσει τους 6.000.

Η Παρίσα είπε ότι μια 26χρονη γυναίκα που γνώριζε σκοτώθηκε από «καταιγισμό σφαιρών στον δρόμο», όταν οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν σε όλη τη χώρα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Η ίδια συμμετείχε στις διαδηλώσεις στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης εκείνη την Πέμπτη, οι οποίες, όπως επέμεινε, ήταν ειρηνικές.

«Κανείς δεν ασκούσε βία και κανείς δεν συγκρούστηκε με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αλλά το βράδυ της Παρασκευής άνοιξαν και πάλι πυρ εναντίον του πλήθους», είπε.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες

Ο 24χρονος Μεχντί που είναι επίσης από την Τεχεράνη, συμφώνησε με την εκτίμηση της Παρίσα. «Δεν είχα δει ποτέ τίποτα που να πλησιάζει έστω και λίγο αυτό το επίπεδο», δήλωσε. «Παρά τις δολοφονίες την Πέμπτη [8 Ιανουαρίου] και τις απειλές, ο κόσμος βγήκε έξω, επειδή πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν πλέον να αντέξουν και δεν είχαν τίποτα άλλο να χάσουν», πρόσθεσε.

«Είδα έναν νεαρό να σκοτώνεται μπροστά στα μάτια μου με δύο σφαίρες», είπε. «Μοτοσικλετιστές πυροβόλησαν έναν νεαρό στο πρόσωπο με καραμπίνα. Έπεσε επιτόπου και δεν σηκώθηκε ποτέ ξανά», συνέχισε ο 24χρονος.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (Hrana), με έδρα τις ΗΠΑ, αναφέρει ότι έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη δολοφονία τουλάχιστον 6.159 ανθρώπων από την έναρξη των ταραχών, συμπεριλαμβανομένων 5.804 διαδηλωτών, 92 παιδιών και 214 ατόμων που συνδέονται με την κυβέρνηση. Ερευνά επίσης άλλους 17.000 αναφερόμενους θανάτους. Η Skylar Thompson, από την Hrana, δήλωσε στο BBC ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί.

Μια άλλη οργάνωση, η Iran Human Rights (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 25.000. Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι περισσότεροι από 3.100 άνθρωποι σκοτώθηκαν, αλλά ότι η πλειονότητα ήταν προσωπικό ασφαλείας ή παρευρισκόμενοι που δέχτηκαν επίθεση από «ταραχοποιούς». Οι περισσότεροι διεθνείς ειδησεογραφικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του BBC, απαγορεύεται να κάνουν ρεπορτάζ εντός του Ιράν. Ωστόσο, βίντεο που δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν με πραγματικά πυρά εναντίον πλήθους έχουν επαληθευτεί από το BBC.

Μια Ιρανή που συμμετείχε στις διαδηλώσεις δήλωσε στην εκπομπή Newsnight του BBC ότι είδε «ανθρώπους στο έδαφος» και παιδιά να σκοτώνονται κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Η 25χρονη Πάρνια που ζει στο Λονδίνο δήλωσε ότι βρισκόταν «στην πρώτη γραμμή» με «εκατοντάδες» διαδηλωτές στην πόλη Ισφαχάν, όσο επισκεπτόταν την οικογένειά της.

«Είδα ανθρώπους στο έδαφος. Είδα αίμα», είπε περιγράφοντας την προσπάθειά της να βρει καταφύγιο. «Έβλεπες παιδιά που ήταν στον δρόμο και σκοτώθηκαν. Επτά ετών, οκτώ ετών».

«Έβγαλε το κεφάλι του από ένα παράθυρο και τον πυροβόλησαν στον λαιμό»

Η Σαχάρ, μια 27χρονη από την πρωτεύουσα, δήλωσε ότι γνωρίζει επτά άτομα που σκοτώθηκαν. Περιέγραψε πώς η ανταπόκριση των δυνάμεων ασφαλείας κλιμακώθηκε ραγδαία στις 8 Ιανουαρίου. Κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης εκείνο το βράδυ, η Σαχάρ και οι φίλοι της αναζήτησαν καταφύγιο σε ένα κοντινό σπίτι. «Ο φίλος μου έβγαλε το κεφάλι του από ένα παράθυρο για να δει τι συμβαίνει και τον πυροβόλησαν στον λαιμό», είπε.

Ένας άλλος φίλος τραυματίστηκε από σκάγια και αργότερα πέθανε από αιμορραγία, αφού απέφυγε να πάει στο νοσοκομείο, επειδή φοβόταν μήπως συλληφθεί. Η Σαχάρ ανέφερε ότι ένας τρίτος φίλος πέθανε, ενώ κρατούνταν από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

«Είπαν στην οικογένειά του να πάει στο γραφείο πληροφοριών των IRGC. Ύστερα από λίγες μέρες τηλεφώνησαν και είπαν: “Ελάτε να πάρετε τη σορό”».

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καθόλου νέα», είπε. «Χωρίς διαδίκτυο ή τηλεφωνικές γραμμές δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε σε κανέναν», είπε η 27χρονη.

«Οι Αρχές αρνούνταν να παραδώσουν τις σορούς»

Διαδηλωτές και ακτιβιστές περιέγραψαν επίσης ότι οι Αρχές αρνούνταν να παραδώσουν τις σορούς των νεκρών στις οικογένειές τους. Ο Μεχντί είπε ότι ο ξάδερφος ενός φίλου του σκοτώθηκε και ότι οι αξιωματούχοι είπαν στην οικογένεια είτε να πληρώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να παραλάβει τη σορό, είτε να δεχτεί να καταγραφεί ως μέλος των δυνάμεων ασφαλείας.

«Είπαν: “Ή πληρώστε 1 δισεκατομμύριο τομάν (πάνω από 7.000 δολάρια) για να παραδώσουμε τη σορό στην οικογένεια, ή πρέπει να πείτε ότι ήταν μέλος των Μπασίτζ και μαρτύρησε για τη δημόσια ασφάλεια και ενάντια στις ταραχές”». Ο Ναβίντ, 38 ετών από το Ισφαχάν, δήλωσε επίσης ότι δύο στενοί φίλοι των οποίων οι συγγενείς σκοτώθηκαν έλαβαν παρόμοιο τελεσίγραφο.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η πρακτική αυτή χρησιμεύει τόσο για την τιμωρία των οικογενειών των διαδηλωτών όσο και για την απόκρυψη του πραγματικού αριθμού των νεκρών.