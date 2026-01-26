Ένα ιδιωτικό τζετ που μετέφερε οκτώ άτομα συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την απογείωσή του από το Διεθνές Αεροδρόμιο Bangor στην πολιτεία Μέιν των ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τις αμερικανικές αεροπορικές αρχές, ενώ η τύχη και η ταυτότητα των επιβατών δεν είναι άμεσα γνωστές.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι το δικινητήριο τζετ Bombardier Challenger 600 με στροβιλοκινητήρα συνετρίβη γύρω στις 7.45 μ.μ. τοπική ώρα. Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για το θέμα δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μετά τη συντριβή ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες λεπτομέρειες για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Οι μετεωρολογικές αναφορές έδειξαν ότι πριν από το ατύχημα είχε αρχίσει να χιονίζει ελαφρά στο αεροδρόμιο, αν και οι αρχές δεν ανέφεραν εάν οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στη συντριβή. Σε μεγάλο μέρος του Μέιν, συμπεριλαμβανομένου του Μπάνγκορ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας, ίσχυε προειδοποίηση για χειμερινή καταιγίδα.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το αεροσκάφος είχε φτάσει στο Μέιν από το Τέξας νωρίτερα. Ο καταχωρημένος ιδιοκτήτης του αεροσκάφους έχει την ίδια διεύθυνση στο Χιούστον με την Arnold & Itkin, μια δικηγορική εταιρεία που ειδικεύεται σε ζημιές από σωματικές βλάβες.

Τα αρχεία της FAA δείχνουν ότι το αεροσκάφος τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2020. Η FAA δήλωσε ότι η έρευνα θα διεξαχθεί από κοινού με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).