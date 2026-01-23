Σεισμική δόνηση 4,9 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής στη δυτική Τουρκία.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Σιντιργκί, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της περιοχής του Μαρμαρά, με εστιακό βάθος 11 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο
#Earthquake (#deprem) possibly felt 19 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) January 23, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/zHVvhrQqKv