Σεισμική δόνηση 4,9 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής στη δυτική Τουρκία.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Σιντιργκί, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της περιοχής του Μαρμαρά, με εστιακό βάθος 11 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο