Το FBI συνέλαβε τον πρώην Ολυμπιονίκη του σνόουμπορντ Ράιαν Γουέντινγκ, γιατί κατηγορείται ότι διηύθυνε εγκληματική οργάνωση που μετέφερε δεκάδες τόνους κοκαΐνης.

Ο 44χρονος Καναδός καταζητούνταν τόσο στην πατρίδα του, όσο και στις ΗΠΑ από τον Σεπτέμβριο του 2024. Μάλιστα, είχε επικηρυχθεί για το ποσό των 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το NBC NEWS, κατηγορείται ότι διηύθυνε οργάνωση υπεύθυνη για τη μεταφορά περίπου 60 τόνων κοκαΐνης ετησίως στο Λος Άντζελες μέσω φορτηγών από το Μεξικό.

Επίσης, κατηγορείται ότι πέρυσι δολοφόνησε μάρτυρα που θα κατέθετε εναντίον του στο δικαστήριο.

Ο Γουέντινγκ φέρεται να συνεργαζόταν με το διαβόητο καρτέλ Sinaloa στο Μεξικό, από το οποίο και προμηθευόταν τα ναρκωτικά.

Η αμερικανική ιστοσελίδα έγραψε ότι ο Γουέντινγκ χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για να αποκρύψει τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης, με τον διευθυντή του FBI, Kash Patel, να τον συγκρίνει με διαβόητους βαρόνους ναρκωτικών όπως ο Πάμπλο Εσκομπάρ και ο Ελ Τσάπο.

Το FBI είχε ονομάσει την αστυνομική επιχείρηση «Giant Slalom», αναφορά στο ολυμπιακό αγώνισμα του αθλητή και προειδοποιούσε ότι πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος, ενώ το 2025 έγινε ένας από τους 10 πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI.