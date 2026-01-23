Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν ένα ελάφι έσπασε παράθυρο τράπεζας και εισέβαλε ξαφνιασμένο και έντρομο στο εσωτερικό της.

Το ζώο παγιδεύτηκε μέσα στο υποκατάστημα, προκαλώντας αναστάτωση σε ολόκληρο τον χώρο, καθώς ανέβαινε πάνω στα γραφεία, πηδούσε παντού και προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει έξοδο διαφυγής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στο κτίριο από το σπασμένο παράθυρο, προσπαθώντας να το πιάσουν και να το βγάλουν έξω. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν σχοινί γύρω από τα κέρατα του ελαφιού και να το απομακρύνουν με ασφάλεια από τον χώρο, χωρίς να τραυματιστεί το ζώο ή κάποιος άνθρωπος.