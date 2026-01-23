Ένοπλη επίθεση με χαρακτηριστικά εκτέλεσης σημειώθηκε σε γήπεδο ποδοσφαίρου στον Ισημερινό, όταν εκτελεστές μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και σκότωσαν τρία άτομα που φέρονται να ανήκαν σε αντίπαλες εγκληματικές ομάδες. Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έλαβε χώρα περίπου στις 21:30 το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου, σε γήπεδο που βρίσκεται σε συγκρότημα γκολφ στην περιοχή Ίσλα Μοκολί, μια εύπορη κατοικημένη ζώνη κοντά στην πόλη Σαμποροντόν, στην επαρχία Γουάγιας του Ισημερινού.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται εννέα άνδρες να παίζουν ποδόσφαιρο, όταν πέντε ένοπλοι, ντυμένοι με στολές που παρέπεμπαν σε αστυνομικούς, εισβάλλουν αιφνιδιαστικά στο γήπεδο. Αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι δεν πάει καλά, οι παίκτες πέφτουν αμέσως στο έδαφος μπρούμυτα, προσπαθώντας απεγνωσμένα να μην τραβήξουν την προσοχή. Οι δράστες χρησιμοποιούν ισχυρούς φακούς, περνούν έναν προς έναν τους παίκτες και εντοπίζουν τον στόχο τους: έναν άνδρα ντυμένο στα μαύρα, στο κέντρο του γηπέδου.

Σύμφωνα με το βίντεο, οι μασκοφόροι εκτελεστές κλωτσούν το θύμα ενώ αυτός βρίσκεται ανήμπορος στο γρασίδι και στη συνέχεια ένας από αυτούς τον πυροβολεί εξ επαφής, μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων παικτών. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι ένοπλοι αποχωρούν με την ίδια ταχύτητα που εμφανίστηκαν, ενώ οι επιζώντες παίκτες σηκώνονται σταδιακά, εγκαταλείπουν το σώμα του νεκρού και τρέπονται σε φυγή. Ολόκληρη η επίθεση διήρκεσε μόλις πέντε λεπτά, ωστόσο μετά το πέρας της εντοπίστηκαν ακόμη δύο σοροί στη γύρω περιοχή.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα El Universo, πριν από την επίθεση οι δράστες είχαν ακινητοποιήσει τους φρουρούς ασφαλείας του συγκροτήματος, τους είχαν δέσει και τους είχαν αφαιρέσει τα όπλα τους, τα οποία χρησιμοποίησαν για να πραγματοποιήσουν τη δολοφονική ενέργεια. Ένα από τα θύματα ταυτοποιήθηκε ως ο Στάλιν Ρολάντο Ολιβέρο Βάργκας, γνωστός με το ψευδώνυμο «Μαρίνο», ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2011 σε ποινή φυλάκισης έξι ετών για ληστεία. Ο 40χρονος φέρεται να ήταν ο ηγέτης της τοπικής εγκληματικής οργάνωσης «Λος Λαγάρτος» («Οι Σαύρες»).

Τα άλλα δύο θύματα ήταν επίσης γνωστά στις Αρχές και είχαν ποινικό μητρώο με καταδίκες για αδικήματα όπως παράνομη οπλοκατοχή, ανθρωποκτονία και διακίνηση ναρκωτικών. Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ, χαρακτήρισε το περιστατικό στοχευμένη επίθεση και επιβεβαίωσε ότι τα θύματα είχαν προσκληθεί να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο, ενώ και οι τρεις είχαν βεβαρημένο ποινικό παρελθόν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο Βάργκας να έγινε στόχος μελών της ίδιας του της οργάνωσης, καθώς φέρεται να είχε ξεκινήσει επαφές με αντίπαλη εγκληματική ομάδα με σκοπό την αλλαγή στρατοπέδου. Σε δηλώσεις του σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, ο Τζον Ράιμπεργκ ανέφερε ότι ο «Μαρίνο» είχε έρθει σε επαφή με την ομάδα «Λος Λόμπος», γεγονός που ισοδυναμούσε με προδοσία για τη δική του οργάνωση και ενδέχεται να οδήγησε σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα βίαιων επιθέσεων που έχουν συγκλονίσει τον Ισημερινό. Στις 17 Δεκεμβρίου, ο ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιδα, διεθνής με την εθνική ομάδα του Ισημερινού εννέα φορές την περίοδο 2014–2021, δολοφονήθηκε μαζί με την Περουβιανή σύντροφό του Γκιουισέλα Φερνάντες σε στοχευμένη επίθεση έξω από κρεοπωλείο στη βόρεια Γουαγιακίλ. Ο 33χρονος διακρίθηκε να σηκώνει τα χέρια ψηλά πριν ένας από τους δύο εκτελεστές που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα ανοίξει πυρ εναντίον του από κοντινή απόσταση, ενώ ο δεύτερος, φορώντας κράνος, πυροβόλησε τη γυναίκα που τον συνόδευε. Αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για τη σύζυγό του Άνα Αγκιλάρ, ωστόσο αργότερα έγινε γνωστό ότι το θύμα ήταν η 39χρονη νέα του σύντροφος. Η μητέρα του ποδοσφαιριστή τραυματίστηκε επίσης, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει σοβαρά.

Ο Μάριο Πινέιδα, αριστερός μπακ της ομάδας Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ που αγωνίζεται στη Σέριε Α του Ισημερινού, με προηγούμενη θητεία και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε ως δανεικός το 2022, είχε μεταφέρει τις δύο γυναίκες στο κατάστημα για να αγοράσουν χοιρινό κότσι ενόψει του οικογενειακού χριστουγεννιάτικου γεύματος.

Τα τελευταία χρόνια ο Ισημερινός έχει μετατραπεί από μία από τις ασφαλέστερες χώρες της Νότιας Αμερικής σε μία από τις πιο βίαιες, μέσα σε διάστημα μικρότερο της δεκαετίας, καθώς εξελίχθηκε σε κομβικό σημείο διακίνησης ναρκωτικών προς την Ευρώπη, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ο αυξανόμενος ρόλος της χώρας στο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών, ο ανταγωνισμός μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων, αλλά και τα αιματηρά επεισόδια στις φυλακές, συχνά με τη συμμετοχή αντίπαλων συμμοριών, έχουν συνδεθεί άμεσα με την εκρηκτική αύξηση της βίας.