Τουλάχιστον 21 εργαζόμενοι του ΟΗΕ έχασαν τη ζωή τους πέρυσι από εσκεμμένες επιθέσεις ενώ εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, αριθμός που υπερβαίνει το σύνολο των θυμάτων των δύο προηγούμενων ετών, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη επιτροπή του διεθνούς οργανισμού.

Και ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει τα 119 μέλη του προσωπικού του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς δεν θεωρείται πως επρόκειτο για «στοχευμένες» ενέργειες.

Από τους 21 νεκρούς, 12 ήταν κυανόκρανοι, μέλη ειρηνευτικών αποστολών σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ανέφερε η επιτροπή. Οι υπόλοιποι ήταν πολιτικοί υπάλληλοι του διεθνούς οργανισμού, διευκρινίζεται στο κείμενο.

Το 2024 είχαν σκοτωθεί πέντε μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ και το 2023 άλλα ένδεκα.

Οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν το 2025 ήταν υπήκοοι του Μπανγκλαντές, του Σουδάν, του Νότιου Σουδάν, της Νότιας Αφρικής, της Ουρουγουάης, της Τυνησίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας, της Κένυας, της Ζάμπιας και του κράτους της Παλαιστίνης.

Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων (6) καταγράφτηκε στην Αμπιέι, στα σύνορα Σουδάν-Νοτίου Σουδάν, ενώ οι δεύτεροι βαρύτεροι απολογισμοί (3 σε κάθε χώρα) καταγράφτηκαν στη ΛΔ Κονγκό και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Η επιτροπή του ΟΗΕ τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν «πάνω από 300» μέλη της UNRWA, Παλαιστίνιοι και Παλαιστίνιες, αναφερόμενη στον «βαρύτερο απολογισμό» θυμάτων οποιασδήποτε υπηρεσίας του οργανισμού «στην ιστορία».