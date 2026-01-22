Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, άνοιξε το δρόμο για να ξανατεθεί σε κίνηση η διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, μετά την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την απειλή νέων δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα, στο πλαίσιο της διαμάχης για τη Γροιλανδία. Η συμφωνία, που είχε συμφωνηθεί το 2025 και εφαρμόζεται ήδη εν μέρει, είχε «παγώσει» σε θεσμικό επίπεδο μετά την όξυνση των διατλαντικών σχέσεων.

Απόψε, η Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε ότι η αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον απομακρύνει τον άμεσο κίνδυνο εμπορικής σύγκρουσης και επιτρέπει στους ευρωβουλευτές να επανέλθουν στη συζήτηση της συμφωνίας στα αρμόδια όργανα της Ευρωβουλής, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η σχετική διαδικασία είχε «παγώσει» στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ως πολιτικό μήνυμα απέναντι στις μονομερείς απειλές της αμερικανικής πλευράς.

Η υπό συζήτηση εμπορική συμφωνία προβλέπει την κατάργηση ή μείωση δασμών σε σειρά αμερικανικών προϊόντων που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και τη διασφάλιση προτιμησιακής πρόσβασης ευρωπαϊκών εξαγωγών στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, ιδίως ως προς τους αμερικανικούς δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, οι οποίοι συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις.

Στο παρασκήνιο, οι «27» επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη διατήρησης μιας λειτουργικής διατλαντικής σχέσης και στην πολιτική πίεση που δέχονται για πιο σκληρή στάση απέναντι στην Ουάσιγκτον. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι αρκετές πρωτεύουσες βλέπουν την επικύρωση της συμφωνίας ως εργαλείο σταθεροποίησης της σχέσης με τις ΗΠΑ σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η Ρομπέρτα Μέτσολα αναμένεται το επόμενο διάστημα να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, προκειμένου να αποτυπωθεί εάν υπάρχει επαρκής πλειοψηφία για να προχωρήσει η συμφωνία σε ολομέλεια. Αν δεν υπάρξει νέα εμπλοκή, κοινοβουλευτικές πηγές δεν αποκλείουν μια πρώτη ψηφοφορία σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.