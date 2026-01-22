Οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μία από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της τελευταίας δεκαετίας στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο πλήρους αποχώρησης όλων των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία. Η συζήτηση αυτή ανοίγει αμέσως μετά την ουσιαστική κατάρρευση των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), του βασικού εταίρου των ΗΠΑ στο έδαφος από το 2014, όταν η Ουάσινγκτον παρενέβη στρατιωτικά κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αναφέρουν ότι το Πεντάγωνο επανεξετάζει «το όφελος» της παραμονής στη Συρία, τη στιγμή που ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ Αλ Σαράα κινείται για να επανακτήσει τον έλεγχο της βορειοανατολικής χώρας από την κουρδική πολιτοφυλακή. Η Δαμασκός φέρεται να διέταξε τη διάλυση των SDF μετά από μια ταχύτατη επίθεση των κυβερνητικών δυνάμεων, η οποία οδήγησε την οργάνωση «να καταρρεύσει σχεδόν πλήρως», αφήνοντας τους Κούρδους εκτεθειμένους χωρίς ξεκάθαρη αμερικανική γραμμή στήριξης.

Η πιθανή αποχώρηση θα σήμαινε το τέλος μιας δεκαετούς αμερικανικής αποστολής που ξεκίνησε επί Μπαράκ Ομπάμα, με στόχο την εξουδετέρωση του ISIS και τη σταθεροποίηση περιοχών στην ανατολική και βορειοανατολική Συρία. Πρακτικά, θα άφηνε πίσω ένα κενό ισχύος που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα σπεύσουν να καλύψουν η Δαμασκός, η Μόσχα και η Τεχεράνη, αναδιαμορφώνοντας τον γεωπολιτικό χάρτη από τα σύνορα Ιράκ–Συρίας μέχρι την τουρκική μεθόριο.

Για τους Κούρδους της Συρίας, μια πλήρης αποχώρηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να σημάνει απώλεια της de facto αυτονομίας που διατήρησαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυξημένο κίνδυνο στοχοποίησης τόσο από τις δυνάμεις του Σαράα όσο και από την Τουρκία. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η τύχη των χιλιάδων κρατουμένων τζιχαντιστών του ISIS και των οικογενειών τους, οι οποίοι βρίσκονται σε φυλακές και καταυλισμούς υπό κουρδικό έλεγχο, θέμα που ανησυχεί έντονα τις δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Σε επίπεδο διεθνών ισορροπιών, η αποχώρηση θα ενίσχυε την εικόνα της Ρωσίας και του Ιράν ως αναντικατάστατων εταίρων του καθεστώτος Άσαντ, επιβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη παραμένουν οι σταθεροί παίκτες επί του συριακού εδάφους όταν η Ουάσινγκτον κάνει ένα ακόμη βήμα πίσω. Παράλληλα, θα έστελνε ένα μήνυμα σε συμμάχους και αντιπάλους ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να τερματίσουν ακόμη και μακροχρόνιες επιχειρήσεις όταν το κόστος ξεπερνά τα αντιληπτά στρατηγικά οφέλη, κάτι που θα συζητηθεί έντονα σε Άγκυρα, Τελ Αβίβ, Βρυξέλλες και χώρες του Κόλπου.

Παρά τη βαρύτητα των εξελίξεων, η απόφαση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και προς το παρόν περιγράφεται ως «ενδεχόμενο» που εξετάζεται στο Πεντάγωνο. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να καθοριστούν από το πόσο γρήγορα και πόσο βαθιά θα επεκτείνει ο Αλ Σαράα την κυριαρχία του στη βορειοανατολική Συρία, πόσο χώρο διαπραγμάτευσης θα έχουν οι Κούρδοι και αν η Ουάσινγκτον θα επιλέξει μια ξαφνική ή μια σταδιακή αποχώρηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της περιοχής.