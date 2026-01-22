Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέφερε χθες Τετάρτη ότι έχει ξεκινήσει διάλογο με τις ΗΠΑ «χωρίς κανέναν φόβο», ενώ από τον Λευκό Οίκο ξεκαθαρίστηκε ότι προτίθεται να την καλέσει, με την ακριβή ημερομηνία να μην έχει ακόμη καθοριστεί.

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία διαλόγου, συνεργασίας με τις ΗΠΑ, χωρίς κανέναν φόβο, για να αντιμετωπιστούν οι διαφορές απόψεων, οι δυσκολίες, οι πιο ευαίσθητες και οι λιγότερο ευαίσθητες, για να θιγούν μέσω της οδού της διπλωματίας», ανέφερε η προσωρινή αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκειά συνάντησής της με αυτοδιοικητικούς αξιωματούχους–δημάρχους και κυβερνήτες πολιτειών–μερικές εβδομάδες αφού ορκίστηκε και ανέλαβε, την 5η Ιανουαρίου, δυο ημέρες μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην καρδιά της πρωτεύουσας Καράκας από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.